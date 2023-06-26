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    Яркий «Порше» на Новороссийской удивил законопослушных полицейских

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    Пример «мгновенной кармы» запечатлел регистратор петербуржца на Новороссийской улице.

    Фото: Кадр из видео «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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    Видео публикует 26 июня группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель «Порше» удивил своим маневром инспекторов ГИБДД, которые стояли, как все, в очереди на красный, рассказывает очевидец.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На записи видно, как ярко-зелёный «Порше» едет по встречной полосе в лоб машине с регистратором. Он успевает вернуться в свою полосу, но наказания ему не миновать: стоявшие на светофоре полицейские устремляются за ним.

    Фото: Кадр из видео «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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