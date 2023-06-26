Центру приготовиться к пробкам: Литейный проспект ушел на ремонт

С понедельника, 26 июня, стартуют ограничения движения на Литейном проспекте в центре Петербурга. На магистрали отремонтируют дорожное покрытие.
С 26 июня по 9 июля в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено движение транспорта на участке Литейного проспекта от Невского проспекта до Литейного моста, сообщает 26 июня пресс-служба администрации Центрального района. По данным ГАТИ, схему движения на проспекте будут менять поэтапно:
- с 26 по 30 июня ограничат движение на участке от Невского проспекта до улицы Пестеля;
- с 1 по 2 июля перекроют кусок от Невского до Пестеля;
- с 3 по 7 июля ограничат проезд по участку Литейного от улицы Пестеля до Литейного моста, включая перекресток с улицей Пестеля;
- с 8 по 9 июля перекроют участок проспекта от улицы Пестеля до Литейного моста, включая перекресток с Пестеля.
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