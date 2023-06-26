    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, вос

    762мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.08eur91.49

    Центру приготовиться к пробкам: Литейный проспект ушел на ремонт

    3215
    6 комментариев
    Фото: КРТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    С понедельника, 26 июня, стартуют ограничения движения на Литейном проспекте в центре Петербурга. На магистрали отремонтируют дорожное покрытие.

    С 26 июня по 9 июля в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено движение транспорта на участке Литейного проспекта от Невского проспекта до Литейного моста, сообщает 26 июня пресс-служба администрации Центрального района. По данным ГАТИ, схему движения на проспекте будут менять поэтапно:

    • с 26 по 30 июня ограничат движение на участке от Невского проспекта до улицы Пестеля;
    • с 1 по 2 июля перекроют кусок от Невского до Пестеля;
    • с 3 по 7 июля ограничат проезд по участку Литейного от улицы Пестеля до Литейного моста, включая перекресток с улицей Пестеля;
    • с 8 по 9 июля перекроют участок проспекта от улицы Пестеля до Литейного моста, включая перекресток с Пестеля.

    Работы ведет АО «ПО «Возрождение».

    Фото: КРТИ Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаРемонт дорог
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    Гость26 Июн 2023 в 13:04
    Шо, опять? =)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close