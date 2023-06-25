Спецназ «Ахмат» возвращается в зону СВО. Кадыров рассказал, что они делали в Ростове

Взять под контроль ситуацию в Ростове-на-Дону были готовы спецназ «Ахмат» и его командир Апты Алаудинов. 25 июня чеченцы возвращаются в зону СВО.

Как написал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров, «Ахмат» прибыл в Ростовскую область накануне и ждал приказа. «Оцениваю их действия как крайне эффективные и продуманные. Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам. Бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу. Их позиции в зоне СВО успешно удерживаются нашими резервными группами», — добавил лидер Чечни.