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    Спецназ «Ахмат» возвращается в зону СВО. Кадыров рассказал, что они делали в Ростове

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    Взять под контроль ситуацию в Ростове-на-Дону были готовы спецназ «Ахмат» и его командир Апты Алаудинов. 25 июня чеченцы возвращаются в зону СВО.

    Как написал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров, «Ахмат» прибыл в Ростовскую область накануне и ждал приказа. «Оцениваю их действия как крайне эффективные и продуманные. Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам. Бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу. Их позиции в зоне СВО успешно удерживаются нашими резервными группами», — добавил лидер Чечни.

    Телеканал «Грозный» утром воскресенья опубликовал видео, на котором Алаудинов говорит бойцам, что они возвращаются в зону СВО.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть вагнеровцев, как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

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