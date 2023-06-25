    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.08eur91.49

    Отъезд Пригожина из Ростова-на-Дону попал на видео

    2686
    15 комментариев

    Отъезд главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина из Ростова-на-Дону вечером 24 июня горожане снимали на видео.

    Бизнесмен выезжал на легковом автомобиле среди военной техники. Видео опубликовал местный телеграм-канал «Тютина», прокомментировав: «Пригожин собственной персоной». Судя по кадрам, часть местных жителей провожали Пригожина напутственными жестами, некоторые спешили напоследок пожать ему руку.

    Напомним, к раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в центр Ростова-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Они пробыли в городе почти весь день, при этом часть «вагнеровцев», как заявлялось, направилась в сторону Москвы, «разбираться» с руководством Минобороны. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и тот «уйдёт в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «похоже», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов». Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 25 июня сообщил, что колонна ЧВК вышла из города и направилась в полевые лагеря.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПригожинЕвгений ПригожинМятеж ПригожинаЧВК ВагнерРостовРостов-на-ДонуМятеж
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    Гость25 Июн 2023 в 02:04
    Страна трусов.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close