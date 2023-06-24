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    «Пацаны, загружаемся, едем домой». Что происходит в Ростове-на-Дону, где стоял «Вагнер»

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    Бойцы ЧВК «Вагнер» готовятся к отходу из центра Ростова-на-Дону, передает корреспондент издания 161.RU с места событий от штаба Южного военного округа, который те оцепили утром.

    На видео можно заметить, что «вагнеровцы» и правда грузятся в машины. А некоторые горожане продолжают фотографироваться с бойцами.

    «Сейчас обстановка спокойная. Судя по тому, что говорили в толпе бойцов «Вагнера», они собираются уезжать. Но пока машины стоят на месте. У цирка стоит заведенный танк. На улице достаточно много зевак», – передает обстановку на Буденновском проспекте журналистка.

    Напомним, в субботу около 20 часов вечера появилась информация, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин согласился развернуть своих бойцов от Москвы после переговоров с Александром Лукашенко. Предприниматель подтвердил, что «вагнеровцы» возвращаются в полевые лагеря.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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