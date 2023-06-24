«Пацаны, загружаемся, едем домой». Что происходит в Ростове-на-Дону, где стоял «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» готовятся к отходу из центра Ростова-на-Дону, передает корреспондент издания 161.RU с места событий от штаба Южного военного округа, который те оцепили утром.
На видео можно заметить, что «вагнеровцы» и правда грузятся в машины. А некоторые горожане продолжают фотографироваться с бойцами.
«Сейчас обстановка спокойная. Судя по тому, что говорили в толпе бойцов «Вагнера», они собираются уезжать. Но пока машины стоят на месте. У цирка стоит заведенный танк. На улице достаточно много зевак», – передает обстановку на Буденновском проспекте журналистка.
Напомним, в субботу около 20 часов вечера появилась информация, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин согласился развернуть своих бойцов от Москвы после переговоров с Александром Лукашенко. Предприниматель подтвердил, что «вагнеровцы» возвращаются в полевые лагеря.