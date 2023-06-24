Пригожин: Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что его бойцы разворачиваются от Москвы и идут обратно «в полевые лагеря». Заявление бизнесмена опубликовала его пресс-служба.



По словам предпринимателя, его ЧВК хотели расформировать, и 23 июня «вагнеровцы» вышли на «марш справедливости». За сутки, как заявил Пригожин, его бойцы «прошли, не доходя 200 км до Москвы». За это время «не было пролито ни одной капли крови» членов ЧВК.

«Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

