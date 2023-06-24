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    Пригожин: Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении

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    Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что его бойцы разворачиваются от Москвы и идут обратно «в полевые лагеря». Заявление бизнесмена опубликовала его пресс-служба.

    По словам предпринимателя, его ЧВК хотели расформировать, и 23 июня «вагнеровцы» вышли на «марш справедливости». За сутки, как заявил Пригожин, его бойцы «прошли, не доходя 200 км до Москвы». За это время «не было пролито ни одной капли крови» членов ЧВК.

    «Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

    Сегодня около восьми часов вечера пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин после переговоров с главой республики принял предложение «об остановке движения вооруженных лиц компании на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения». В Минске заявили, что «сейчас на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер».

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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