Голубев: в Ростовской области недельный запас продуктов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал в своём официальном телеграм-канале видеообращение к жителям региона.

В нём он заявляет, что правительство Ростовской области продолжает делать всё необходимое, чтобы не допустить сбоев в работе систем жизнеобеспечения. «Нахожусь в Ростове, на постоянной связи с представителями чрезвычайных служб, правоохранительных органов, главами администраций городов и районов области, регулярно заслушиваю доклады своих заместителей, глав министерств и ведомств. Штатно функционируют общественный транспорт, коммунальные службы, учреждения здравоохранения, скорая медицинская помощь», — сказал Голубев.

Глава Ростовской области особо заострил внимание на ситуации с продовольствием. Он отметил, что магазины и рынки работают без сбоев. «Запасов продуктов достаточно. Это недельный запас, который ежедневно пополняется. Вместе с тем, в течение дня возникал ажиотажный спрос на ГСМ. Обращаю ваше внимание на то, что в области имеется достаточный запас топлива», — говорится в заявлении губернатора.

Голубев также напомнил о необходимости сохранять спокойствие. «В очередной раз прошу соблюдать осторожность, не покидать без необходимости свои дома, держаться как можно дальше от скоплений военной техники и вооруженных людей» — сказал губернатор Ростовской области.

Напомним, в Ростове-на-Дону находятся подразделения ЧВК «Вагнер». Около двух часов дня сообщалось о «хлопках» в районе штаба Южного военного округа. «Что-то «хлопнуло» в районе штаба ЮВО, передают с места наши корреспонденты. После этого вагнеровцы начали отгонять собравшихся там горожан», — передавало издание 161.RU. Позднее стало известно, что на главном автовокзале Ростова отменили все рейсы, «Вкусно — и точка» закрывает все кафе в городе.