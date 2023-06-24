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    Голубев: в Ростовской области недельный запас продуктов

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    Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал в своём официальном телеграм-канале видеообращение к жителям региона.

    В нём он заявляет, что правительство Ростовской области продолжает делать всё необходимое, чтобы не допустить сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

    «Нахожусь в Ростове, на постоянной связи с представителями чрезвычайных служб, правоохранительных органов, главами администраций городов и районов области, регулярно заслушиваю доклады своих заместителей, глав министерств и ведомств. Штатно функционируют общественный транспорт, коммунальные службы, учреждения здравоохранения, скорая медицинская помощь», — сказал Голубев.

    Глава Ростовской области особо заострил внимание на ситуации с продовольствием. Он отметил, что магазины и рынки работают без сбоев.

    «Запасов продуктов достаточно. Это недельный запас, который ежедневно пополняется. Вместе с тем, в течение дня возникал ажиотажный спрос на ГСМ. Обращаю ваше внимание на то, что в области имеется достаточный запас топлива», — говорится в заявлении губернатора.

    Голубев также напомнил о необходимости сохранять спокойствие.

    «В очередной раз прошу соблюдать осторожность, не покидать без необходимости свои дома, держаться как можно дальше от скоплений военной техники и вооруженных людей» — сказал губернатор Ростовской области.

    Напомним, в Ростове-на-Дону находятся подразделения ЧВК «Вагнер». Около двух часов дня сообщалось о «хлопках» в районе штаба Южного военного округа.

    «Что-то «хлопнуло» в районе штаба ЮВО, передают с места наши корреспонденты. После этого вагнеровцы начали отгонять собравшихся там горожан», — передавало издание 161.RU.

    Позднее стало известно, что на главном автовокзале Ростова отменили все рейсы, «Вкусно — и точка» закрывает все кафе в городе.

    Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко 24 июня в своем телеграм-канале обратился к жителям города. Он предупредил о возможном проходе военной техники по улицам, попросил быть предельно осторожными, исключить поездки и не оставлять без присмотра детей.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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