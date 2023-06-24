На главном автовокзале Ростова-на-Дону все рейсы отменены. Продажа билетов не остановлена.

«На 24.06 все автобусные рейсы от главного автовокзала и на главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится. Следим за ситуацией, при изменениях — оповестим дополнительно», — цитирует ТАСС сообщение автовокзалов Ростовской области.



Информация о рейсах на воскресенье появится завтра. Билеты можно сдать в течение 30 дней.



161.RU пишет, что в правительстве Ростовской области заявили и штатной работе ростовского автовокзала. Остановлена продажа билетов на те направления, по которым временно перекрыто движение.