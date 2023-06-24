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    На главном автовокзале Ростова отменили все рейсы, «Вкусно — и точка» закрывает все кафе в городе

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    На главном автовокзале Ростова-на-Дону все рейсы отменены. Продажа билетов не остановлена.

    «На 24.06 все автобусные рейсы от главного автовокзала и на главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится. Следим за ситуацией, при изменениях — оповестим дополнительно», — цитирует ТАСС сообщение автовокзалов Ростовской области.

    Информация о рейсах на воскресенье появится завтра. Билеты можно сдать в течение 30 дней.

    161.RU пишет, что в правительстве Ростовской области заявили и штатной работе ростовского автовокзала. Остановлена продажа билетов на те направления, по которым временно перекрыто движение.

    «Вкусно — и точка» временно закроет все предприятия сети в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

    Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко предупредил горожан о возможном проходе военной техники по улицам и попросил быть предельно осторожными.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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