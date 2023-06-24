В Липецкой области намеренно перекопали дороги, чтобы не прошла техника

Движение по части дорог регионального значения в Липецкой области приостановлено, дорожное покрытие намеренно повредили. Об этом 24 июня пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб области.
«На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено - перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам», – заявили там.
Однако в оперштабе отметили, что областным управлением дорог и транспорта разработан план ремонта дорожного полотна. Однако рабочие смогут приступить к восстановлению «как только позволит обстановка». Власти просят прощения за неудобство и обращают внимание на «серьезность сложившейся ситуации».
По последим данным, въезды в Липецк перекрыты двум направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, ограничено движение на всех выездах на дорогу М-4 «Дон», расположенных на территории области.
Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил вечером в субботу, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области. По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения, сбоев в работе критической инфраструктуры не зафиксировано.