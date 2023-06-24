В Липецкой области намеренно перекопали дороги, чтобы не прошла техника

Движение по части дорог регионального значения в Липецкой области приостановлено, дорожное покрытие намеренно повредили. Об этом 24 июня пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб области.



«На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено - перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам», – заявили там.



Однако в оперштабе отметили, что областным управлением дорог и транспорта разработан план ремонта дорожного полотна. Однако рабочие смогут приступить к восстановлению «как только позволит обстановка». Власти просят прощения за неудобство и обращают внимание на «серьезность сложившейся ситуации».

