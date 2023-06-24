    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, зап

    761мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.08eur91.49

    В Липецкой области намеренно перекопали дороги, чтобы не прошла техника

    1292
    4 комментария

    Движение по части дорог регионального значения в Липецкой области приостановлено, дорожное покрытие намеренно повредили. Об этом 24 июня пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб области.

    «На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено - перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам», – заявили там.

    Однако в оперштабе отметили, что областным управлением дорог и транспорта разработан план ремонта дорожного полотна. Однако рабочие смогут приступить к восстановлению «как только позволит обстановка». Власти просят прощения за неудобство и обращают внимание на «серьезность сложившейся ситуации».

    По последим данным, въезды в Липецк перекрыты двум направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено, ограничено движение на всех выездах на дорогу М-4 «Дон», расположенных на территории области.

    Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил вечером в субботу, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области. По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения, сбоев в работе критической инфраструктуры не зафиксировано.

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close