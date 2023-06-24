Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение военного положения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание в виде ареста на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Также появляется возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты. Документ от 24 июня опубликован на официальном портале правовой информации.
За нарушение закона «О военном положении» и других нормативных актов о военном положении устанавливаются наказания:
- для граждан — штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток (если не усматривается уголовно наказуемого деяния),
- для должностных лиц — штраф до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.
- если нарушение совершено с использованием транспортного средства, его могут конфисковать.
Статья 27.13 КоАП (задержание транспортного средства) дополняется нормой о возможности задержания до оплаты административного штрафа транспорта, на котором регулярные перевозки пассажиров осуществляются без маршрутной карты.
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