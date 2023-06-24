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    Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение военного положения

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание в виде ареста на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Также появляется возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты. Документ от 24 июня опубликован на официальном портале правовой информации.

    За нарушение закона «О военном положении» и других нормативных актов о военном положении устанавливаются наказания:

    • для граждан — штраф до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток (если не усматривается уголовно наказуемого деяния),
    • для должностных лиц — штраф до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.
    • если нарушение совершено с использованием транспортного средства, его могут конфисковать.

    Статья 27.13 КоАП (задержание транспортного средства) дополняется нормой о возможности задержания до оплаты административного штрафа транспорта, на котором регулярные перевозки пассажиров осуществляются без маршрутной карты.

    Сегодня в Москве и нескольких других регионах России введёт режим КТО. Какие штрафы грозят за его нарушение, читайте на «Фонтанке».

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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