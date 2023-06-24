Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение военного положения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание в виде ареста на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Также появляется возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты. Документ от 24 июня опубликован на официальном портале правовой информации.

За нарушение закона «О военном положении» и других нормативных актов о военном положении устанавливаются наказания:

