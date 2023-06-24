Вице-губернатор Петербурга Казарин призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин заявил, что своими действиями глава «Вагнера» Евгений Пригожин бросил вызов президенту РФ Владимиру Путину, поэтому общество должно сплотиться вокруг главнокомандующего. Об этом он в субботу, 24 июня, написал в своем Telegram-канале.



«Когда Е.В. «боролся» с нашим Губернатором и усилиями Правительства Санкт-Петербурга вывести город на опережающее развитие, все считали это политической борьбой и конфликтом финансово-промышленных групп! Но сегодня он уже бросил вызов нашему Президенту и Верховному главнокомандующему!» — сказано в публикации.

