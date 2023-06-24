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    Вице-губернатор Петербурга Казарин призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина

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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин заявил, что своими действиями глава «Вагнера» Евгений Пригожин бросил вызов президенту РФ Владимиру Путину, поэтому общество должно сплотиться вокруг главнокомандующего. Об этом он в субботу, 24 июня, написал в своем Telegram-канале.

    «Когда Е.В. «боролся» с нашим Губернатором и усилиями Правительства Санкт-Петербурга вывести город на опережающее развитие, все считали это политической борьбой и конфликтом финансово-промышленных групп! Но сегодня он уже бросил вызов нашему Президенту и Верховному главнокомандующему!» — сказано в публикации.

    Он сравнил эти события с мартом 1917 года. «За спиной воюющей армии случился вооруженный мятеж в Петрограде. Его последствия для нашей страны всем известны», — добавил вице-губернатор.

    Казарин призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина. «Любая смута в России — это боль и кровь наших жен и детей», — написал он.

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