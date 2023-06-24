Логистические компании Петербурга: перекрытие М-4 «Дон» обернется убытками

Перекрытие трассы М-4 «Дон» в Воронежской области, парализовавшее движение на дороге федерального значения, обернется убытками, считают представители крупнейших транспортно-логистических компаний Петербурга.
Остановившееся движение обернется задержками доставки и потерями, считают в «Совтрансавто». Но подчеркивают, что комментировать ситуацию пока бы не хотели.
Вероятно, возможность высказаться появится позже, когда будет понимание ситуации, рассказали «Фонтанке» в транспортно-логистической группе «Монополия». Пока что перевозчики разбираются в ситуации и от комментариев отказываются.
Ранее сообщалось, что транзитный проезд временно ограничили на трассе М-4 «Дон» со стороны Московской и Липецкой областей в обоих направлениях. В Московской области частично перекрыты трассы «Дон», «Урал» и «Крым», проезд по мосту через Оку на Старосимферопольском шоссе у города Серпухова закрыт.