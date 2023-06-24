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    Логистические компании Петербурга: перекрытие М-4 «Дон» обернется убытками

    1974
    8 комментариев

    Перекрытие трассы М-4 «Дон» в Воронежской области, парализовавшее движение на дороге федерального значения, обернется убытками, считают представители крупнейших транспортно-логистических компаний Петербурга.

    Остановившееся движение обернется задержками доставки и потерями, считают в «Совтрансавто». Но подчеркивают, что комментировать ситуацию пока бы не хотели.

    Вероятно, возможность высказаться появится позже, когда будет понимание ситуации, рассказали «Фонтанке» в транспортно-логистической группе «Монополия». Пока что перевозчики разбираются в ситуации и от комментариев отказываются.

    Ранее сообщалось, что транзитный проезд временно ограничили на трассе М-4 «Дон» со стороны Московской и Липецкой областей в обоих направлениях. В Московской области частично перекрыты трассы «Дон», «Урал» и «Крым», проезд по мосту через Оку на Старосимферопольском шоссе у города Серпухова закрыт.

    Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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    Комментарии 8

    Гость24 Июн 2023 в 14:21
    Да ладно))
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