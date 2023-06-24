Логистические компании Петербурга: перекрытие М-4 «Дон» обернется убытками

Перекрытие трассы М-4 «Дон» в Воронежской области, парализовавшее движение на дороге федерального значения, обернется убытками, считают представители крупнейших транспортно-логистических компаний Петербурга.



Остановившееся движение обернется задержками доставки и потерями, считают в «Совтрансавто». Но подчеркивают, что комментировать ситуацию пока бы не хотели.



Вероятно, возможность высказаться появится позже, когда будет понимание ситуации, рассказали «Фонтанке» в транспортно-логистической группе «Монополия». Пока что перевозчики разбираются в ситуации и от комментариев отказываются.

