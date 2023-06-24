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    Генпрокурор доложил Путину о законности дела против Пригожина

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    Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину о возбужденном уголовном деле в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом 24 июня пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    По его словам, Краснов «сделал доклад контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа» и сообщил «о законности юридических действий».

    Других подробностей не приводится. Ранее Песков говорил, что Путин в курсе ситуации вокруг ЧВК «Вагнер».

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства. Возбуждено уголовное дело. На ситуацию отреагировали в США. Подробнее читайте здесь. За главными событиями следите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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