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    В США отреагировали на ситуацию с Пригожиным и Минобороны РФ

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    3 комментария

    Официальные лица США «внимательно следят за ситуацией в России» после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

    CNN со ссылкой на одного из чиновников пишет, что Вашингтон рассматривает последние комментарии бизнесмена «как нечто большее, чем его обычная риторика». Однако намерения Пригожина американцам остаются неясны.

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства. Возбуждено уголовное дело. Подробнее о ситуации читайте здесь. За главными событиями следите в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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    Комментарии 3

    Гость24 Июн 2023 в 02:31
    Ну что? Процесс пошёл .
    +0−1
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