Каждый пятый без брака. За год почти 300 тысяч детей в России родились у незамужних

Более 297 тысяч детей в 2022 году родились в РФ вне брака, передает 23 июня ТАСС по ссылкой на бюллетень Росстата.
По данным исследования, 22,8% от общего числа родившихся в России в 2022 году — дети, родившиеся у женщин, которые не состоят в официальном браке. Если точно, это
При этом всего в стране за прошлый год родились
Как показывает статистика, чаще всего вне брака рожают женщины в возрасте от 30 до
Интересны данные по многодетности. Судя по информации бюллетеня, 775 младенцев стали для своих мам девятыми по счету детьми, а десятыми и более — 724 младенца.