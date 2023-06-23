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    Каждый пятый без брака. За год почти 300 тысяч детей в России родились у незамужних

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    Более 297 тысяч детей в 2022 году родились в РФ вне брака, передает 23 июня ТАСС по ссылкой на бюллетень Росстата.

    По данным исследования, 22,8% от общего числа родившихся в России в 2022 году — дети, родившиеся у женщин, которые не состоят в официальном браке. Если точно, это 297 011 младенцев.

    При этом всего в стране за прошлый год родились 1 304 087 малышей. Это на 6,7% меньше, чем в 2021 году.

    Как показывает статистика, чаще всего вне брака рожают женщины в возрасте от 30 до 34 лет.

    Интересны данные по многодетности. Судя по информации бюллетеня, 775 младенцев стали для своих мам девятыми по счету детьми, а десятыми и более — 724 младенца.

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