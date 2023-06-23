Когда звон разбивающейся тарелки — взрыв разорвавшейся мины. Психотерапевты Ленобласти лечат ПТСР у вернувшихся

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вернуться с СВО еще не значит вернуться в себя и в семью. Многим вчерашним бойцам нужна помощь врачей. В Ленинградской области заработала самая успешная в России программа психологической реабилитации возвращающихся с СВО и их семей — «Врачи — героям 47 ». О ней «Фонтанке» рассказала Анастасия Трещевская, главный психотерапевт региона.



1 июня во всех межрайонных больницах Ленинградской области открылись психотерапевтические кабинеты для вернувшихся с СВО бойцов, в трех из них заработали отделения психосоматической реабилитации. Но пока в кабинетах чаще бывают их жены.



— Анастасия, сейчас много говорят о посттравматическом синдроме у возвращающихся с СВО, о необходимости его лечить. Но как привести бойца к психотерапевту, если в стране в целом культуры обращения за психологической помощью, можно сказать, нет, а в каком-нибудь селе Подпорожского района таких врачей точно не посещают?



— Мужчину к любому врачу привести трудно, к психотерапевту трудно вдвойне. Отвоевавшие свое переживают такой опыт, что у них формируется отсутствие критики к своему психическому состоянию. От этого страдают не только они сами, но и их семьи.

Наш проект психологической помощи работает в области — для деревенских и поселковых жителей, уроженцев крупных и маленьких районных городов. Их жителям понятно, зачем надо идти к фельдшеру или участковому врачу. А идти к психотерапевту — чтобы что? Мы придумали, как их к нам завлечь, а параллельно помочь их семьям.



Учитывая, что обычно к врачу мужчину за руку приводит женщина, мы организовали в районах «женские дни». По графику выезжаем в районные больницы городов Ленинградской области большими врачебными бригадами. Социальные службы района предоставляют нам контакты жен военнослужащих, и мы каждую из них индивидуально приглашаем на диспансерный осмотр: анализ крови, маммография, УЗИ малого таза, гинеколог, эндокринолог, невролог, кардиолог. И обязательная консультация психотерапевта. Если женщина нуждается в его помощи, ей назначается курс психотерапии.



— ПТСР — у мужчин, а психологическую помощь получают женщины?

— Женщине, у которой муж воюет, наша помощь нужна не меньше, чем ее мужу, когда он вернется с СВО. Каждое утро она просыпается с мыслью: «Каких новостей ждать?», вздрагивает от телефонных звонков, выглядывает в окно, нет ли подозрительных машин, в которых могут приехать люди с плохими сообщениями. Боятся увидеть рядом с домом людей в военной форме: «Вдруг они идут сказать, что его нет?». А кроме того, на нее свалился весь груз бытовых забот. Учитывая, что это в основном молодые женщины, — все они с детьми, о которых надо постоянно заботиться, это трудно. И в таком напряжении они пребывают день за днем.



На первой встрече мы решаем, какие проблемы — психологические и соматические требуют внимания и передаем информацию в район — врачу, который будет контролировать и организовывать получение всей необходимой помощи. Убедившись на собственном опыте, что психотерапевт помогает — «стало легче», женщина обязательно расскажет мужу, что и ему это нужно. А по возможности приведет к нам. Никакая реклама и призывы не привлекут к нам бойца СВО так, как это сделает его женщина.

А вообще, «наши» женщины — это те, у кого муж вернулся с СВО или еще не вернулся, и те, у кого он уже не вернется никогда. Им нужно жить дальше.



— Как работать с человеком, который знает, что близкий воюет, а его жизнь в опасности? Убеждать, что «всё будет хорошо»?

— Ни в коем случае нельзя потерять доверие, а кто может гарантировать сегодня, что всё будет хорошо? Для психотерапевта важно, чтобы женщина в сегодняшнем ожидании сохранила свою психику. Это сложно. Потому что, когда человек умирает, ты горюешь, тебе больно, но психотерапевты давно знают, как работать с патологическим и естественным гореванием. А с людьми, которые живут в ожидании смерти здорового близкого человека? Не скажешь ведь: не беспокойся, он вернется. Она ответит: «Не морочьте мне голову». И уйдет из кабинета навсегда.

Я же предлагаю ей продумать сегодняшнее состояние, выработать алгоритмы, которые помогут прожить этот сложный период максимально безопасно для психики, сохранив себя. Если сейчас себя разрушить, это отразится на всей жизни в будущем — ее и ее детей. Мы создадим вместе такие модели поведения, круг забот, которые помогут дождаться мужа и поддерживать его.



— Женщины, у которых мужья вернулись. Они приходят за помощью для себя или для мужа? Что у них не так?

— По-разному. У одних мужья, вернувшись, много говорят, делятся болью и переживаниями, это хорошо. Плохо, когда замыкаются в себе.

В первом случае женщины выслушивают, но хотят понять, что еще сделать, чтобы муж вернулся к обычной жизни, и приходят к нам. Одна пациентка говорила: «Проснусь ночью и часами на него смотрю, не верится, что он дома, живой. Пусть пойду невыспавшаяся на работу, всё равно».

Во втором — это то самое посттравматическое расстройство, при котором мужчины не спят ночами, испытывают тревогу. Не могут сопоставить картинки «там» и «тут» — там спасал мир, а тут ничего не изменилось: всё мелкое и незначительное.

Для ПТСР характерны постоянное возвращение «туда». Идет по улице, в лицо светит солнце, кругом красота, а у него перед глазами окоп в дыму. Дома банка или тарелка упала со стола — он вздрагивает, как от звука разорвавшейся мины. Слышит салют — начинается паническая атака. Кто-то в таком состоянии начинает пить, если до СВО злоупотреблял. Потому что любое психотравмирующее событие вытаскивает на свет всех «чёртиков». Бывает, что молодой человек запивает, получив на еще неокрепшую психику жуткую травму, — для него это самый немудреный способ угомонить мятущуюся душу.



Всем, кто перенес психотравмирующий опыт, нужна помощь психотерапевта, только не все готовы ее принять. Уверяю вас, что как только мужчина дойдет до кабинета специалиста, поймет, что это ему нужно. Мы даем рекомендации жене, как она должна себя вести, с одной стороны, а с другой, вместе решаем, как ей донести до него необходимость прийти на прием.

— Доходят? Что их беспокоит?

— Программа «Врачи — героям 47 » официально заработала 1 июня, но прием вернувшихся с СВО мы ведем с марта. Проблемы у всех похожие: тревога, мигрени, нарушенный сон, на фоне всего этого развивается психосоматика. Говорят: «Тяжело просыпаться, потому что сразу возвращаешься мыслями в то пережитое», «Тяжело даже сделать себе чай, не говоря уже о том, чтобы выйти на работу», «Никто не понимает — там пережили такое, а здесь будто ничего этого нет».



Обычно я начинаю с ними разговор с того, что тяжелое состояние — временное, если он поймет: да, сейчас колбасит так, что места не можешь себе найти, всё тревожит, но это надо пережить, чтобы вернуться в обычную жизнь достойно. Да, никогда не будешь с легкостью вспоминать пережитый опыт, но сможешь вспоминать его без душевной боли.

— Вашим пациентам достаточно психотерапевтических сеансов раз в неделю в кабинете?

— Периодичность назначается индивидуально. Но не всем достаточно амбулаторных сеансов. Для пациентов с ПТСР мы открыли три психосоматических реабилитационных отделения в больницах Сертолово, Новой Ладоги, Сясьстроя. Там работают междисциплинарные команды, в которые помимо врача-психотерапевта входят все узкие специалисты на случай, если требуется медицинская помощь по их профилям. Пациенту расписывается лечебный курс по показаниям, доступно всё: индивидуальные и групповые занятия с психотерапевтом, физиотерапия с инфракрасной сауной, лечебными ваннами, душем Шарко, ручным массажем. Плюс лечение выявленных соматических болезней.



Надеемся, что когда помощь в них получат много бойцов, заработает сарафанное радио: благодаря лечению «отпустило». Потому что помощь психотерапевта нельзя навязать, к ней нужно прийти осознанно, а чтобы осознать потребность в ней, надо проанализировать свое состояние или услышать авторитетное мнение. В Ленинградской области есть ветеранские организации участников Афганской и Чеченской войн, мы просим их приходить в наши психосоматические отделения, разговаривать с нашими пациентами — они ведь тоже это прошли, выжили. Ветераны говорят, что если бы они получали такую помощь тогда, возможно, жизнь сложилась бы по-другому.

— Кто финансировал создание проекта?

— Всё создавалось в рамках текущего финансирования, без дополнительных денег. С 1 июля вступает в силу приказ Минздрава № 688н с новым порядком оказания психотерапевтической помощи. По нему в каждом многопрофильном учреждении, в том числе районного уровня, должен быть кабинет психолога. Это нам очень помогло –лицензировали этот вид помощи в больницах, оснастили кабинеты психотерапии, наняли врачей и смогли открыть прием для всего населения Ленинградской области. А параллельно создавали проект «Врачи — героям 47 ». Так совпало. Заработало всё на полную мощность с 1 июня.



То есть у нас открыты кабинеты психотерапии в каждом городе Ленинградской области, в которых специальные дни выделены для работы с вернувшимися с СВО и женами ее участников. На селе врачи общей практики, участковые терапевты работают десятилетиями и им доверяют — мы их пригласили на курсы повышения квалификации в СПбГПМУ по ПТСР, обучили, как распознать диагноз, как поговорить и куда направить. Теперь они наши помощники — скрининг-врачи, выявляют мужчин с ПТСР, тоже направляют в районные кабинеты психотерапии.

В стационарные отделения психосоматики физиотерапевтическое оборудование в больницы было закуплено на средства бюджета области. Заработная плата для специалистов — тоже из бюджета, много волонтеров помогает, все занимаются этой работой от души, несмотря на то, что приходится работать на диспансеризации по субботам. У многих братья или мужья на СВО.



Создали группу во «ВКонтакте» — «Врачи — героям 47 ». Рассказываем, что мы делаем, в каком районе какой врач принимает — с фото и резюме, временем приема, способом записи к нему. Плюс там есть телефоны горячих линий всех больниц: диспетчеры отвечают на все важные вопросы и направляют, куда нужно. Попасть к любому врачу легко, звонок в поликлинику, пароль «СВО»: «Здравствуйте, я вернулся, что у вас для меня есть?». Терапевт на приеме выдает назначения, а потом ведет за руку в кабинет психотерапевта.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»



P.S. Во II Всероссийском конкурсе «Женщины за здоровое общество» Анастасия Трещевская стала победителем в специальной номинации «Ментальное здоровье» за проект «Создание медицинского психологического реабилитационного комплекса для участников СВО и их семей в Ленинградской области». Министр здравоохранения Михаил Мурашко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручили ей награду на Петербургском международном экономическом форуме.