В гражданских больницах Петербурга будут лечить участников боевых действий

В системе гражданского здравоохранения Петербурга будут лечить участников боевых действий. Госпитализировать их будут в шесть медицинских учреждений города. Об этом 23 июня рассказал вице-губернатор Олег Эргашев в 442-м военном клиническом госпитале МО РФ. Его торжественная речь предваряла концерт агитбригады «Русского Радио» перед пациентами и медиками госпиталя.



То, что гражданское здравоохранение рано или поздно придется задействовать в оказании медицинской помощи вернувшимся с СВО, обсуждалось еще осенью прошлого года. И некоторые клиники Петербурга даже начали какую-то подготовку к перепрофилированию отделений для военных. Но легитимных оснований для него на тот момент не было.