В гражданских больницах Петербурга будут лечить участников боевых действий

В системе гражданского здравоохранения Петербурга будут лечить участников боевых действий. Госпитализировать их будут в шесть медицинских учреждений города. Об этом 23 июня рассказал вице-губернатор Олег Эргашев в 442-м военном клиническом госпитале МО РФ. Его торжественная речь предваряла концерт агитбригады «Русского Радио» перед пациентами и медиками госпиталя.
То, что гражданское здравоохранение рано или поздно придется задействовать в оказании медицинской помощи вернувшимся с СВО, обсуждалось еще осенью прошлого года. И некоторые клиники Петербурга даже начали какую-то подготовку к перепрофилированию отделений для военных. Но легитимных оснований для него на тот момент не было.
В конце мая 2023 года депутаты Государственной думы обратились к правительству с предложением предоставить возможность участникам специальной военной операции (СВО) лечиться в гражданских медучреждениях, потому что госпитали Минобороны не справляются с нагрузкой. А замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев в то же время сообщал, что госпиталям передадут около 5 тысяч коек в 27 гражданских больницах 11 регионов, чтобы разгрузить медицинские мощности военного ведомства.
Как стало известно «Фонтанке», среди шести городских клиник, в которые будут госпитализировать участников СВО, — Мариинская больница и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Минувшей осенью главные врачи этих стационаров были одними из инициаторов организации оказания помощи военнослужащим.