    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    757мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.61eur91.94

    В гражданских больницах Петербурга будут лечить участников боевых действий

    2371
    27 комментариев

    В системе гражданского здравоохранения Петербурга будут лечить участников боевых действий. Госпитализировать их будут в шесть медицинских учреждений города. Об этом 23 июня рассказал вице-губернатор Олег Эргашев в 442-м военном клиническом госпитале МО РФ. Его торжественная речь предваряла концерт агитбригады «Русского Радио» перед пациентами и медиками госпиталя.

    То, что гражданское здравоохранение рано или поздно придется задействовать в оказании медицинской помощи вернувшимся с СВО, обсуждалось еще осенью прошлого года. И некоторые клиники Петербурга даже начали какую-то подготовку к перепрофилированию отделений для военных. Но легитимных оснований для него на тот момент не было.

    В конце мая 2023 года депутаты Государственной думы обратились к правительству с предложением предоставить возможность участникам специальной военной операции (СВО) лечиться в гражданских медучреждениях, потому что госпитали Минобороны не справляются с нагрузкой. А замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговенцев в то же время сообщал, что госпиталям передадут около 5 тысяч коек в 27 гражданских больницах 11 регионов, чтобы разгрузить медицинские мощности военного ведомства.

    Как стало известно «Фонтанке», среди шести городских клиник, в которые будут госпитализировать участников СВО, — Мариинская больница и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Минувшей осенью главные врачи этих стационаров были одними из инициаторов организации оказания помощи военнослужащим.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СВО
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 27

    Гость23 Июн 2023 в 16:02
    патерь нет кукушенков.
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    27
    close