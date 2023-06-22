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    В Шебекино готовятся возобновить производство макарон

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    3 комментария

    Шебекинская макаронная фабрика, пережившая обстрелы, возобновит свою работу 1 июля. Об этом 22 июня сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    «Макаронная фабрика действительно готовится к запуску с 1 июля», — заявила Татьяна Москалькова, которая встретилась с эвакуированными в Тульскую область жителями Шебекина (цитата по ТАСС).

    Омбудсмен подчеркнула, что некоторые предприятия в Белгородской области уже восстанавливают работу, но властям еще предстоит создать безопасные условия для возвращения жителей.

    По словам губернатора приграничного региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрелов Шебекино были повреждены 10 предприятий, на их восстановление необходимо 13 млрд рублей.

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    Белгородская область
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    Комментарии 3

    Гость22 Июн 2023 в 19:05
    Это хорошо! Ждем.
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