В Шебекино готовятся возобновить производство макарон

Шебекинская макаронная фабрика, пережившая обстрелы, возобновит свою работу 1 июля. Об этом 22 июня сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



«Макаронная фабрика действительно готовится к запуску с 1 июля», — заявила Татьяна Москалькова, которая встретилась с эвакуированными в Тульскую область жителями Шебекина (цитата по ТАСС).

Омбудсмен подчеркнула, что некоторые предприятия в Белгородской области уже восстанавливают работу, но властям еще предстоит создать безопасные условия для возвращения жителей.

По словам губернатора приграничного региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрелов Шебекино были повреждены 10 предприятий, на их восстановление необходимо 13 млрд рублей.