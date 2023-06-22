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    Самая жара — перед дождем. Петербург обновил температурный максимум

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Петербург днем 22 июня поставил температурный рекорд этого года. Произошло это, как часто бывает, в часы, когда к городу подходит холодный атмосферный фронт, то есть перед самым изменением погоды.

    К 14 часам максимальная температура воздуха на центральной городской метеостанции в Петербурге достигла отметки в +29,2 градуса, сообщает Центр «ФОБОС». Это самая высокая температура, что была зафиксирована в городе в 2023 году. Предыдущий рекорд в +28,6 градуса был поставлен 16 июня. Впрочем, точное значение сегодняшнего максимума станет известно лишь вечером, когда снимут показания с максимальных термометров. В других районах города, например на юге Пулково, фиксировали +30 градусов и выше, добавляет главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Выше +30 градусов сейчас и в Шлиссельбурге.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    А в ближайшие часы погода в Петербурге изменится. Над Финским заливом холодный фронт сформировал гряду мощных кучево-дождевых облаков. «Их высота уже достигает 11 км, а значит, регион ждут дожди ливневого характера и грозы, местами возможен град. Всё это станет причиной резкого понижения температуры, и в пятницу в Северной столице ожидается всего +20…+22 °С, кратковременные дожди и плотный северо-западный ветер», — отмечают в Центре «ФОБОС». Дождь в Петербург уже пришел.

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    Несмотря на жару, средняя температура воздуха в Петербурге к сегодняшнему дню близка к своей климатической норме — положительная температурная аномалия составляет всего 0,2. При этом «жарких», с температурой +25 градусов и выше, дней в городе на Неве вместе с сегодняшним было уже девять. Для сравнения: в Москве таких дней всего пять.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 7

    Гость22 Июн 2023 в 15:10
    Стало холодно.
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