Самая жара — перед дождем. Петербург обновил температурный максимум

Петербург днем 22 июня поставил температурный рекорд этого года. Произошло это, как часто бывает, в часы, когда к городу подходит холодный атмосферный фронт, то есть перед самым изменением погоды.



К 14 часам максимальная температура воздуха на центральной городской метеостанции в Петербурге достигла отметки в +29,2 градуса, сообщает Центр «ФОБОС». Это самая высокая температура, что была зафиксирована в городе в 2023 году. Предыдущий рекорд в +28,6 градуса был поставлен 16 июня. Впрочем, точное значение сегодняшнего максимума станет известно лишь вечером, когда снимут показания с максимальных термометров. В других районах города, например на юге Пулково, фиксировали +30 градусов и выше, добавляет главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Выше +30 градусов сейчас и в Шлиссельбурге.