Движение на Стачек ограничат до середины июля, а на Лермонтовском — до середины ноября

Ремонт дорог, работы на коммуникациях и ремонт фасада с 24 июня изменят схему движения транспорта в четырех районах Петербурга. О новых ограничениях водителей 22 июня предупреждает пресс-служба Государственной административной инспекции.

Центральный район До 26 июня ограничат движение по Ставропольской улице от Тверской улицы до Шпалерной улицы. С 18 июня на Кавалергардской и Ставропольской улицах ведется реконструкция инженерных сетей.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Адмиралтейский район До 15 ноября ограничат проезд у дома 40–42 по Лермонтовскому проспекту и по 13-й Красноармейской улице у Лермонтовского проспекта. Там разместят временное ограждение для ремонта фасада.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район Ремонт дороги на проспекте Стачек с 24 июня до 08:00 17 июля ограничит движение транспорта на участке проспекта Стачек от улицы Трефолева до площади Стачек. Напомним, что до 17 июля ограничен также проезд по Кировской площади и по проспекту Стачек от Комсомольской площади до улицы Трефолева.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район До 15 мая 2024 года закроют движение по Колпинскому шоссе в поселке Шушары на участке от Софийской улицы до Фидерной улицы. Там заменят водопропускные трубы. Объезжать перекрытие можно по Софийской улице, Заводскому проспекту, улице Танкистов, Фидерной и Финляндской улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Колпино водителей потеснят для прокладки инженерных сетей. С 24 по 25 июня там закроют проезд по Стахановской улице от Ижорской улицы до Адмиралтейской улицы. Объезд предусмотрен по улицам Коммуны, Адмиралтейской, Стахановской и Ижорской, Вавилова и Пролетарской.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Также в Колпино продолжают ремонтировать дорогу на Загородной улице. До 11 июля из-за работ перекроют движение по Саперному переулку у Загородной улицы. Объехать можно будет по Межевой улице, улицам Севастьянова и Механической. Напомним также, что до 11 июля закрыто движение и по Загородной улице в направлении от Межевой улицы к Механической.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район

Ночью с 24 на 25 июня, с 22:00 до 07:00, ограничат проезд по Школьной улице от Карельского переулка до улицы Академика Шиманского. У дома 11 , литера А по Школьной улице будут прокладывать инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



