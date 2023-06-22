«Поставлен 81 танк — из них 13 уничтожено». Шойгу заявил об отсутствии угроз от поставок ВСУ западной техники

Подавляющее большинство западной техники, которую поставляют ВСУ, является вооружением прошлого поколения. Поэтому оно не представляет угрозы для ВС РФ. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза.
Глава российского военного ведомства уточнил, что количество иностранного вооружения, которое есть или окажется у ВСУ, не повлияет на ведение боевых действий «существенных образом». «Мы не видим здесь каких-либо угроз», — сказал он (цитата по ТАСС).
Шойгу отметил, что военные Украины за прошедшие 16 суток понесли значительные потери. Сейчас ВСУ занимаются перегруппировкой, добавил он. По словам министра, с начала украинского наступления уже уничтожено 246 танков ВСУ, из которых 13 поставлены Киеву западными странами.
«Всего Западом был поставлен 81 танк — из них 13 было уничтожено. Из западных образцов боевых бронированных машин уничтожено 59. Из поставленных Западом Киеву 109 БМП Bradley уничтожено 18», — сказал Сергей Шойгу на совещании Совета безопасности РФ (цитата по ТАСС).