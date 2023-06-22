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    Боевые действия

    «Поставлен 81 танк — из них 13 уничтожено». Шойгу заявил об отсутствии угроз от поставок ВСУ западной техники

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    Подавляющее большинство западной техники, которую поставляют ВСУ, является вооружением прошлого поколения. Поэтому оно не представляет угрозы для ВС РФ. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза.

    Глава российского военного ведомства уточнил, что количество иностранного вооружения, которое есть или окажется у ВСУ, не повлияет на ведение боевых действий «существенных образом». «Мы не видим здесь каких-либо угроз», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Шойгу отметил, что военные Украины за прошедшие 16 суток понесли значительные потери. Сейчас ВСУ занимаются перегруппировкой, добавил он. По словам министра, с начала украинского наступления уже уничтожено 246 танков ВСУ, из которых 13 поставлены Киеву западными странами.

    «Всего Западом был поставлен 81 танк — из них 13 было уничтожено. Из западных образцов боевых бронированных машин уничтожено 59. Из поставленных Западом Киеву 109 БМП Bradley уничтожено 18», — сказал Сергей Шойгу на совещании Совета безопасности РФ (цитата по ТАСС).

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