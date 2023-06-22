«Поставлен 81 танк — из них 13 уничтожено». Шойгу заявил об отсутствии угроз от поставок ВСУ западной техники

Подавляющее большинство западной техники, которую поставляют ВСУ, является вооружением прошлого поколения. Поэтому оно не представляет угрозы для ВС РФ. Об этом в четверг, 22 июня, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза.



Глава российского военного ведомства уточнил, что количество иностранного вооружения, которое есть или окажется у ВСУ, не повлияет на ведение боевых действий «существенных образом». «Мы не видим здесь каких-либо угроз», — сказал он (цитата по ТАСС).