Восемь человек и семь многоэтажек пострадали при обстреле города Валуйки в Белгородской области

При обстреле из «Града» и артиллерии города Валуйки в Белгородской области пострадали восемь человек. Повреждена 61 квартира в семи многоэтажных домах, сообщил 19 июня губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



Также пострадали 18 домов частного сектора и 33 автомобиля.

Ранее сообщалось о семи пострадавших, включая ребенка со сломанной ключицей. Гладков заявил, что отец мальчика отправлен на амбулаторное лечение с ушибами головы, а за ребенком наблюдают врачи.

Губернатор также призвал подчинённых активнее информировать людей о том, что делать и как себя вести при обстрелах.