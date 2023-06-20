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    Восемь человек и семь многоэтажек пострадали при обстреле города Валуйки в Белгородской области

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    При обстреле из «Града» и артиллерии города Валуйки в Белгородской области пострадали восемь человек. Повреждена 61 квартира в семи многоэтажных домах, сообщил 19 июня губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Также пострадали 18 домов частного сектора и 33 автомобиля.

    Ранее сообщалось о семи пострадавших, включая ребенка со сломанной ключицей. Гладков заявил, что отец мальчика отправлен на амбулаторное лечение с ушибами головы, а за ребенком наблюдают врачи.

    Губернатор также призвал подчинённых активнее информировать людей о том, что делать и как себя вести при обстрелах.

    «Людей нужно учить: учить оказывать первую помощь, рассказывать, что такое безопасное место в квартире», — написал Гладков.

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    Белгородская областьВалуйкиВячеслав Гладков
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