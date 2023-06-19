Попутчик напал на пассажиров барнаульского поезда. Все купе в крови

В полицию города Ижевск доставили пассажира поезда из Барнаула. Он в понедельник, 19 июня, напал c ножом на двух попутчиков в купе. Об этом пишет NGS.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На кадрах видно, что все купе забрызгано кровью. Два пассажира поезда сейчас находятся в тяжелом состоянии.
По данным издания, нападавшего задержали транспортные полицейские и доставили в отделение. Причины и мотивы его действий не уточняются.
«Материалы о данном происшествии в управление СК на транспорте не передавались. Однако сообщаем, что выяснением обстоятельств занимается линейный отдел транспортной полиции Ижевска. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — заявили изданию в Центральном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ.