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    Попутчик напал на пассажиров барнаульского поезда. Все купе в крови

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    В полицию города Ижевск доставили пассажира поезда из Барнаула. Он в понедельник, 19 июня, напал c ножом на двух попутчиков в купе. Об этом пишет NGS.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    На кадрах видно, что все купе забрызгано кровью. Два пассажира поезда сейчас находятся в тяжелом состоянии.

    t.me/ngs_news

    По данным издания, нападавшего задержали транспортные полицейские и доставили в отделение. Причины и мотивы его действий не уточняются.

    «Материалы о данном происшествии в управление СК на транспорте не передавались. Однако сообщаем, что выяснением обстоятельств занимается линейный отдел транспортной полиции Ижевска. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — заявили изданию в Центральном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ.

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