Ветер сорвал покрытие игровой площадки в Караганде вместе с детьми

Ураганный ветер поднял в воздух покрытие детской площадки вместе с детьми в Караганде в Казахстане. Об этом в понедельник, 19 июня , сообщает издание Orda.kz.

Момент происшествия зафиксировали камеры уличного наблюдения, установленные во дворе в микрорайоне Голубые пруды, 11/12.

На площадке находились трое детей. Одного из них подбросило в воздух, он упал возле дома. Скорая помощь доставила пострадавшего в областную детскую больницу.



«Состояние при поступлении относительно удовлетворительное, ребёнок в сознании, несколько испуган. В условиях приёмного отделения проводится обследование», — рассказали медики.