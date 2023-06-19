Ветер сорвал покрытие игровой площадки в Караганде вместе с детьми

Ураганный ветер поднял в воздух покрытие детской площадки вместе с детьми в Караганде в Казахстане. Об этом в понедельник,
Автор: youtube.com / alexandermahone6916
Момент происшествия зафиксировали камеры уличного наблюдения, установленные во дворе в микрорайоне Голубые пруды, 11/12.
На площадке находились трое детей. Одного из них подбросило в воздух, он упал возле дома. Скорая помощь доставила пострадавшего в областную детскую больницу.
«Состояние при поступлении относительно удовлетворительное, ребёнок в сознании, несколько испуган. В условиях приёмного отделения проводится обследование», — рассказали медики.