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    Военно-морской салон на несколько дней перекроет движение в Кронштадте

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    Проведение XI Международного военно-морского салона с 21 по 25 июня внесет изменения в схему движения транспорта в Кронштадте, сообщает 19 июня Медиацентр Санкт-Петербурга. На некоторых улицах уже начал действовать запрет на парковку.

    Перекрывать в связи с проведением салона будут:

    • с 0:00 21 июня до 23:59 25 июня — Цитадельское шоссе в направлении от улицы Зосимова к Цитадельской дороге и Цитадельскую дорогу в направлении от Кронштадтского шоссе к Цитадельскому шоссе;
    • с 0:00 24 июня до 23:59 25 июня — Макаровскую улицу от проспекта Ленина до Арсенального переулка, Коммунистическую улицу от Петровской улицы до Макаровской, а также улицу Карла Маркса и проспект Ленина на участках от улицы Мартынова до Макаровской улицы.

    Запрет на остановку транспорта вводится:

    • с 0:00 19 июня до 23:59 25 июня — на Цитадельской дороге, Цитадельском шоссе от Цитадельской дороги до улицы Зосимова и улице Зосимова от улицы Сургина до улицы Мартынова:
    • с 0:00 24 июня до 23:59 25 июня — на Макаровской улице от проспекта Ленина до Арсенального переулка, улице Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской улицы и проспекте Ленина от улицы Мартынова до Макаровской.

    Напомним также, что до 26 июня на отдельных участках акватории Невской губы в связи с проведением Военно-морского салона запрещено движение маломерных и прогулочных судов, спортивных парусников и гидроциклов.

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