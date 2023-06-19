Военно-морской салон на несколько дней перекроет движение в Кронштадте

Проведение XI Международного военно-морского салона с 21 по 25 июня внесет изменения в схему движения транспорта в Кронштадте, сообщает 19 июня Медиацентр Санкт-Петербурга. На некоторых улицах уже начал действовать запрет на парковку.



Перекрывать в связи с проведением салона будут: