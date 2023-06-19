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    После подрыва Каховской ГЭС растёт число пострадавших, в водоёмах Николаевской области обнаружен возбудитель холеры

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    После прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области и подтопления территории госпитализированы 110 человек, число жертв увеличилось до 35. Материальную помощь получили более 1,6 тысячи человек Херсонской области, её объём составил 16,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы, силовые органы и председателя правительства региона Андрея Алексеенко.

    К утру 19 июня, по данным МЧС, от воды в области освободились свыше 9,1 тысячи жилых домов и более 60 социальных объектов. Сотрудники МЧС в общей сложности спасли 2 275 человек, в том числе более 200 детей, а всего эвакуировали из зоны затопления 8 189 человек, в том числе 583 ребенка.

    «После ухода воды из помещений и с придомовых территорий с целью избежания вспышки инфекционных заболеваний и распространения вирусных инфекций специалисты МЧС России проводят дезинфекционные мероприятия», — сказали в пресс-службе ведомства.

    При этом после разрушения Каховской ГЭС в пресных водоемах Николаевской области обнаружен возбудитель холеры, передаёт ТАСС со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

    «Холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона», — отметили в службе.

    Также зафиксировано заметное превышение допустимых концентраций кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане. В лимане превышены и предельно допустимые концентрации аммиака.

    Авария на Каховской ГЭС произошла в ночь на 6 июня, в результате чего нерегулируемой поток воды затопил населенные пункты южнее Каховки. На территориях, подконтрольных России, был объявлен режим ЧС, проводится эвакуация мирных жителей. По последним данным, было эвакуировано более 7 тысяч человек. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.

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