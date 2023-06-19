После подрыва Каховской ГЭС растёт число пострадавших, в водоёмах Николаевской области обнаружен возбудитель холеры

После прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области и подтопления территории госпитализированы 110 человек, число жертв увеличилось до 35. Материальную помощь получили более 1,6 тысячи человек Херсонской области, её объём составил 16,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы, силовые органы и председателя правительства региона Андрея Алексеенко.



К утру 19 июня, по данным МЧС, от воды в области освободились свыше 9,1 тысячи жилых домов и более 60 социальных объектов. Сотрудники МЧС в общей сложности спасли 2 275 человек, в том числе более 200 детей, а всего эвакуировали из зоны затопления 8 189 человек, в том числе 583 ребенка.

