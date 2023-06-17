Петербуржец объясняет полиции, зачем придумал атаку дронов на президента. В нем говорила обида

Сотрудники Центра «Э» за несколько часов задержали жителя Парголово, который сообщил о якобы готовящемся покушении на президента. Свою выдумку он объяснил желанием наказать должника.



В единую службу 112 мужчина позвонил накануне около половины одиннадцатого утра, стало известно «Фонтанке» 17 июня. Он, по предварительной информации, сообщил, что знает о готовящейся атаке дронов и что их целью является первое лицо государства. И даже якобы указал данные человека, который готовил атаку.



Уже через несколько часов полицейские задержали звонившего 47-летнего мужчину на Захарьевской улице.

