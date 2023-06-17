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    Петербуржец объясняет полиции, зачем придумал атаку дронов на президента. В нем говорила обида

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    3 комментария

    Сотрудники Центра «Э» за несколько часов задержали жителя Парголово, который сообщил о якобы готовящемся покушении на президента. Свою выдумку он объяснил желанием наказать должника.

    В единую службу 112 мужчина позвонил накануне около половины одиннадцатого утра, стало известно «Фонтанке» 17 июня. Он, по предварительной информации, сообщил, что знает о готовящейся атаке дронов и что их целью является первое лицо государства. И даже якобы указал данные человека, который готовил атаку.

    Уже через несколько часов полицейские задержали звонившего 47-летнего мужчину на Захарьевской улице.

    По предварительной информации, мужчина сообщил, что доносом хотел наказать партнера, который задолжал ему крупную сумму денег. Вместе они должны были заниматься починкой квадрокоптеров. Но в итоге этим якобы занимался только задержанный. Его партнер еще остался ему должен денег.

    Мужчину доставили в отдел полиции. Ранее он ни в чем криминальном замечен не был. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 3

    Avs715317 Июн 2023 в 14:34
    Витамин Ю. От морщинок на ...
    +0−1
    AndrewBarsik17 Июн 2023 в 14:25
    А вдруг он был прав? Никогда нельзя спешить с выводами.
    +3−2
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