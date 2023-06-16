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    Столтенберг: создается совет Украина — НАТО

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    3 комментария

    Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, где украинская сторона будет наравне с членами альянса. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

    Генсек НАТО сказал, что страны НАТО поддерживают вступление Украины в НАТО в будущем, но до завершения боевых действий этот вопрос не стоит на повестке дня.

    «Мы также работаем над созданием нового Совета Украина — НАТО, где Украина будет как равная с союзниками по НАТО и будет консультироваться и принимать решения по вопросам общей обеспокоенности», — сказал Столтенберг.

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    Комментарии 2

    Гость16 Июн 2023 в 19:37
    Одно к одному, до последнего украинца, во имя прибыли американцев.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 19:37
    Вот и хорошо. план же такой был. не?
    +0−0
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