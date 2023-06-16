Столтенберг: создается совет Украина — НАТО

Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, где украинская сторона будет наравне с членами альянса. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Генсек НАТО сказал, что страны НАТО поддерживают вступление Украины в НАТО в будущем, но до завершения боевых действий этот вопрос не стоит на повестке дня.

«Мы также работаем над созданием нового Совета Украина — НАТО, где Украина будет как равная с союзниками по НАТО и будет консультироваться и принимать решения по вопросам общей обеспокоенности», — сказал Столтенберг.