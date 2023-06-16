Дорожный ремонт добавит пробок на Московском и Приморском проспектах

Ряду крупных магистралей Петербурга с понедельника, 19 июня, добавят новых ограничений движения из-за ремонта дорог, трамвайных путей и других работ. Среди них — Московский и Приморский проспекты, проспекты Маршала Жукова и Обуховской Обороны, Большая Пороховская улица.

С 19 июня по 31 июля ограничат движение на перекрестке улицы Морской Пехоты и проспекта Маршала Жукова, сообщает 16 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Водителей потеснят из-за работ по прокладке электрокабеля.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Неподалеку, на Кронштадтской улице, Корабельной улице и дороге на Турухтанные острова, стартует реконструкция трамвайных путей, которая продлится до 14 августа. В связи с этим с 19 июня по 7 июля ограничат движение на перекрестке Кронштадтской улицы и дороги на Турухтанные острова, а до 14 августа — на перекрестке Кронштадтской и Корабельной улиц.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Красногвардейском районе начнут ремонтировать дорожное покрытие на участке Большой Пороховской улицы от Большеохтинского проспекта до проспекта Энергетиков. Работы продлятся до 14 августа. С 19 по 30 июня из-за ремонта будет ограничен проезд по Большой Пороховской от Среднеохтинского проспекта до проспекта Энергетиков.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 18 июня по 7 июля ограничат движение на перекрестке проспекта Ветеранов и 2-й Комсомольской улицы. Там будут строить светофор.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 19 июня по 17 июля дорожный ремонт ограничит движение транспорта на участке Московского проспекта от улицы Гастелло до Кузнецовской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Из-за строительства газопровода с 19 июня по 11 июля ограничат проезд по Караваевской улице у проспекта Обуховской Обороны, а до 14 июля — по проспекту Обуховской Обороны от Караваевской улицы до Шлиссельбургского проспекта.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 19 июня по 2 июля ограничат движение на перекрестке Долгоозерной и Парашютной улиц. Там тоже будут строить газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А с 19 июня по 17 июля для ремонта дорожного покрытия ограничат проезд по Приморскому проспекту от улицы Академика Крылова до Планерной улицы. Ограничения начнут действовать в 8 часов утра 19 июня, а снять их планируется в 8 часов утра 17 июля.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Всего же новые ограничения с 18 по 20 июня введут в 14 районах Петербурга. Подробный список можно посмотреть в официальной группе ГАТИ во «ВКонтакте».

