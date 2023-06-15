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    За мостом Александра Невского черный дым. Троллейбусы изменили маршрут

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    Черный дым за мостом Александра Невского заметили жители Петербурга в шестом часу вечера 15 июня. О пожаре «Фонтанке» сообщают читатели. По словам горожан, горит на Зольной улице.

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    Тем временем «Организатор перевозок» сообщил, что из-за пожара на Фаянсовой улице было решено изменить троллейбусный маршрут № 16. «Троллейбус № 16 следует от конечной станции «Ст. Ручьи» по своей трассе до ул. Профессора Качалова, далее по ул. 2-й Луч, Смоляной ул., до пл. Бехтерева», — говорится в сообщении.

    По предварительным данным, там горят покрышки на площади 40 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что заметили пожар у дома 7-9 по Перевозной набережной.

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