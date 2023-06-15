В Петербурге осужден контрактник, который передумал служить после начала спецоперации

Петербургский гарнизонный суд огласил приговор в отношении контрактника, признанного виновным в самовольном оставлении части, в том числе в период мобилизации. Подробности 15 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

2 марта 2022 года у фигуранта закончился отпуск, однако в войсковую часть в Севастополе он так и не вернулся. Следствие считает, что контрактник в это время отдыхал от своих обязанностей, проживая то в Москве, то в Петербурге. После объявления частичной мобилизации рядовой также не явился в расположение. 22 декабря его задержали.

Подсудимый вину признал в полном объеме и раскаялся. Он рассказал, что 11 февраля уехал в отпуск из Севастополя в Москву, где решил уклоняться от службы. 15 мая он переехал в Петербург, жил в разных отелях, зарабатывая на жизнь различными подработками. Здесь он даже нашел девушку, которая начала жить в гостинице с ним. На службу контрактник якобы намеревался вернуться уже после новогодних праздников. При этом командованию он о своих намерениях не сообщал, в правоохранительные органы не обращался, а то что до него дозвониться не могли — так это он сим-карту потерял и номер сменил. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в ИК общего режима.