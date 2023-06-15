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    На перекрестке Новочеркасского и Заневского ограничат движение до начала июля

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    Дорожный ремонт и работы по прокладке коммуникаций с 17 июня изменят схему движения в Красногвардейском и Выборгском районах Петербурга. Об этом 15 июня предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

    До 5 июля из-за прокладки электрокабеля ограничат движение транспорта на перекрестке Новочеркасского и Заневского проспектов. Напомним, что до 8 июля движение также ограничено на перекрестке Заневского проспекта с проспектом Шаумяна.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 17 по 20 июня перекроют проезд по проспекту Пархоменко от 2-го Муринского проспекта до Болотной улицы. Там продолжают ремонтировать дорожное покрытие. Напомним, что из-за работ до 17 июня также закрыто движение по участку проспекта Пархоменко от Болотной улицы до Институтского проспекта и до 20 июня — по Болотной улице в направлении от 2-го Муринского проспекта к проспекту Пархоменко.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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