На перекрестке Новочеркасского и Заневского ограничат движение до начала июля

Дорожный ремонт и работы по прокладке коммуникаций с 17 июня изменят схему движения в Красногвардейском и Выборгском районах Петербурга. Об этом 15 июня предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



До 5 июля из-за прокладки электрокабеля ограничат движение транспорта на перекрестке Новочеркасского и Заневского проспектов. Напомним, что до 8 июля движение также ограничено на перекрестке Заневского проспекта с проспектом Шаумяна.