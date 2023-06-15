Съезд с КАД в Рыбацкое полностью закроют на сутки

Дорожные работы перекроют один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Обуховской Обороны. Там будут восстанавливать пришовные зоны деформационных швов.

С 22:00 17 июня до 20:00 18 июня на 57-м километре КАД полностью закроют съезд №1 на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны, сообщает 15 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Речь идет о съезде с внутреннего кольца в направлении станции метро «Рыбацкое». Дополнительно перекроют первую полосу на двухполосном съезде в направлении станции метро «Пролетарская».