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    В Петербурге ищут 10-летнего мальчика, пропавшего два дня назад

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    Сотрудники правоохранительных органов и волонтёры ищут десятилетнего сорванца, который ушёл на прогулку и второй день не возвращается домой. Особенно внимательными просят быть в Колпино.

    Ориентировка на розыск мальчика 14 июня опубликована поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Пропавший ростом 150 см, худощавый, кареглазый и светловолосый. Может быть одет в красную футболку, джинсы и кеды. Где он находится, неизвестно с 12 июня.

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    Мальчика особенно внимательно ищут в Колпино. По словам матери, его видели в окрестностях.

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