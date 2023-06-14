В Петербурге ищут 10-летнего мальчика, пропавшего два дня назад

Сотрудники правоохранительных органов и волонтёры ищут десятилетнего сорванца, который ушёл на прогулку и второй день не возвращается домой. Особенно внимательными просят быть в Колпино.



Ориентировка на розыск мальчика 14 июня опубликована поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Пропавший ростом 150 см, худощавый, кареглазый и светловолосый. Может быть одет в красную футболку, джинсы и кеды. Где он находится, неизвестно с 12 июня.