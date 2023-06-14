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    В Белгородской области начали выдавать продуктовые наборы тем, кто бежал от обстрелов

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    В Белгородской области начали выдавать продуктовые наборы людям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своём официальном телеграм-канале губернатор уточняет, что право на получение проднаборов имеют все жители Шебекинского округа; жители нескольких сёл Грайворонского округа; жители других населённых пунктов Белгородской области, в которых введён и действует режим ЧС.

    Продуктовый набор весит 9 кг и в него входит:

    Макаронные изделия — 1 пачка

    Рис шлифованный — 1 пачка

    Крупа гречневая — 1 пачка

    Чай черный — 1 пачка

    Сахар-песок — 1 пачка

    Мука пшеничная — 1 пачка

    Консервы рыбные — 2 банки

    Консервы мясные в ассортименте — 2 банки

    Консервы овощные — 2 банки

    Масло подсолнечное — 1 бутылка

    Печенье — 1 пачка

    Пряники — 1 пачка

    Вафли — 1 пачка

    Продуктовые наборы выдают только тем, кто проживает вне пунктов временного размещения.

    Напомним, Напомним, 1 июня приграничные районы Белгородской области были атакованы со стороны Украины несколькими ДРГ. По оценкам Минобороны РФ, в нападении участвовали до 70 боевиков, 5 танков, 4 бронемашины, 7 пикапов и «КамАЗ».

    Несколько дней продолжались массированные обстрелы.

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    Белгородская областьПродуктовые наборы
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