В Белгородской области начали выдавать продуктовые наборы тем, кто бежал от обстрелов

В Белгородской области начали выдавать продуктовые наборы людям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своём официальном телеграм-канале губернатор уточняет, что право на получение проднаборов имеют все жители Шебекинского округа; жители нескольких сёл Грайворонского округа; жители других населённых пунктов Белгородской области, в которых введён и действует режим ЧС.



Продуктовый набор весит 9 кг и в него входит:

