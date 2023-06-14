В Белгородской области начали выдавать продуктовые наборы тем, кто бежал от обстрелов

В Белгородской области начали выдавать продуктовые наборы людям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом 14 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своём официальном телеграм-канале губернатор уточняет, что право на получение проднаборов имеют все жители Шебекинского округа; жители нескольких сёл Грайворонского округа; жители других населённых пунктов Белгородской области, в которых введён и действует режим ЧС.
Продуктовый набор весит 9 кг и в него входит:
Макаронные изделия — 1 пачка
Рис шлифованный — 1 пачка
Крупа гречневая — 1 пачка
Чай черный — 1 пачка
Сахар-песок — 1 пачка
Мука пшеничная — 1 пачка
Консервы рыбные — 2 банки
Консервы мясные в ассортименте — 2 банки
Консервы овощные — 2 банки
Масло подсолнечное — 1 бутылка
Печенье — 1 пачка
Пряники — 1 пачка
Вафли — 1 пачка
Продуктовые наборы выдают только тем, кто проживает вне пунктов временного размещения.
Напомним, Напомним, 1 июня приграничные районы Белгородской области были атакованы со стороны Украины несколькими ДРГ. По оценкам Минобороны РФ, в нападении участвовали до 70 боевиков, 5 танков, 4 бронемашины, 7 пикапов и «КамАЗ».
Несколько дней продолжались массированные обстрелы.