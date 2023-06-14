В Петербурге запустили производство печатных плат и телеком-оборудования. Потенциальная мощность предприятия — миллион единиц в год

НПО «Российские телекоммуникационные технологии» запустило в Петербурге производство телеком-оборудования на мощностях завода «Авангард». Техническая база предприятия позволяет выпускать до миллиона единиц оборудования в год, в том числе IP-видеокамеры, роутеры, коммутаторы, маршрутизаторы и т.д., сообщает пресс-служба «Ростелекома».
НПО «Российские телекоммуникационные технологии» — совместное предприятие ПАО «Ростелеком», ГК «Авангард» и ООО «Кьютек». Новое производство разместилось на 2 тыс. кв. м завода «Авангард» — первыми запустили линии по изготовлению печатных плат и сборке оборудования.
«Спрос на изделия отечественного производства в текущих условиях санкционного давления велик как никогда, — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. — И главная задача для всех нас — обеспечить высокое качество продукции и предоставляемых услуг при сохранении доступных цен для потребителей. Это важно сейчас, когда западные компании официально ушли с российского рынка и перестали оказывать техническую поддержку по телеком-оборудованию и ПО. Благодаря появлению таких предприятий нам удастся занять освободившиеся ниши, а уровень импортозамещения в отрасли будет неизменно повышаться, что соответствует целям стратегии развития связи в России».
Для «Ростелекома» новое производство необходимо — в первую очередь чтобы обеспечить устойчивую работу собственной цифровой инфраструктуры. В перспективе планируется увеличить мощность производства и представить оборудование на рынок.
«Уверен, что продукция, созданная здесь, будет востребована не только «Ростелекомом», но и другими операторами», — сказал президент компании Михаил Осеевский. По его словам, к созданию собственной линии производства плат и сборки телекоммуникационного оборудования в компании начали готовиться задолго до ограничения доступа к западным технологиям, и сегодня линия официально запущена и приступает к выпуску необходимого для компании оборудования.