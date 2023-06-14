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    В Курской области два человека ранены после украинского обстрела

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    Поселок Глушково в Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано 7 прилетов, пострадали два человека. Об этом в среду, 14 июня, сообщает губернатор Роман Старовойт.

    Пострадавшие получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице.

    Повреждения получили окна и балконы многоквартирных домов, четыре автомобиля, а также окна, фасады и крыши частных домовладений.

    «Повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Часть Глушково осталась без электроснабжения», — говорится в Telegram-канале главы региона.

    Над поселком пограничники сбили беспилотник. Губернатор Курской области уточнил, что он предназначался для корректировки огня по населенному пункту.

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