В Курской области два человека ранены после украинского обстрела

Поселок Глушково в Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано 7 прилетов, пострадали два человека. Об этом в среду, 14 июня, сообщает губернатор Роман Старовойт.

Пострадавшие получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице.

Повреждения получили окна и балконы многоквартирных домов, четыре автомобиля, а также окна, фасады и крыши частных домовладений.

«Повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Часть Глушково осталась без электроснабжения», — говорится в Telegram-канале главы региона.