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    Работы на сетях ограничат Ушинского и Ударников и закроют перекресток в Колпино

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    Новые ограничения движения из-за работ на коммуникациях с 16 июня вступят в силу в трех районах Петербурга: Калининском, Красногвардейском и Колпинском. Об этом 14 июня предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    На улице Ушинского до 27 июля ограничат движение транспорта у проспекта Луначарского. Там продолжают прокладывать кабельную линию на участке проспекта Луначарского от улицы Руставели до улицы Ушинского. Работы продлятся до 5 октября. Напомним, что до 27 июля ограничено движение и по самому проспекту на указанном отрезке.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 2 июля ограничат проезд по проспекту Ударников у улицы Коммуны. Причина — реконструкция инженерных сетей на Коммуны и Ударников, которая стартовала 12 июня. Работы продлятся до 15 июля.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Колпино с 16 по 17 июня из-за работ по прокладке теплосети перекроют движение на перекрестке Павловской улицы и улицы Карла Маркса. Объехать его можно по улице Коммуны, проспекту Ленина, улице Веры Слуцкой, Стахановской и Ижорской улицам, улице Вавилова. Напомним, что до 17 июня там также закрыт проезд по площади Коммуны от Ижорской улицы до Павловской улицы и Павловской улице от улицы Карла Маркса до улицы Коммуны, включая перекресток с улицей Вавилова. А в общей сложности работы продлятся до 20 июня.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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