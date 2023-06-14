Работы на сетях ограничат Ушинского и Ударников и закроют перекресток в Колпино

Новые ограничения движения из-за работ на коммуникациях с 16 июня вступят в силу в трех районах Петербурга: Калининском, Красногвардейском и Колпинском. Об этом 14 июня предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



На улице Ушинского до 27 июля ограничат движение транспорта у проспекта Луначарского. Там продолжают прокладывать кабельную линию на участке проспекта Луначарского от улицы Руставели до улицы Ушинского. Работы продлятся до 5 октября. Напомним, что до 27 июля ограничено движение и по самому проспекту на указанном отрезке.