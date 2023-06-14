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    В Сочи река Мацеста вышла из берегов и затопила дороги

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    Раке Мацеста из-за ливней в Хостинском районе Сочи вышла из-за берегов. Подтоплены четыре придомовые территории и офисное здание. Об этом в среду, 14 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

    Подтоплены домовладения на шести улицам и дороги, поврежден газопровод, утончил мэр города Алексей Копайгородский. Градоначальник также сообщил о временном закрытии пляжных территорий до полного восстановления погоды.

    Алексей Копайгородский

    «Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры. Держу ситуацию на личном контроле», — говорится в его Telegram-канале.

    В ликвидациях последствий непогоды задействованы 184 человека и 42 единицы техники.

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