В Сочи река Мацеста вышла из берегов и затопила дороги

Раке Мацеста из-за ливней в Хостинском районе Сочи вышла из-за берегов. Подтоплены четыре придомовые территории и офисное здание. Об этом в среду, 14 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Подтоплены домовладения на шести улицам и дороги, поврежден газопровод, утончил мэр города Алексей Копайгородский. Градоначальник также сообщил о временном закрытии пляжных территорий до полного восстановления погоды.
«Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры. Держу ситуацию на личном контроле», — говорится в его Telegram-канале.
В ликвидациях последствий непогоды задействованы 184 человека и 42 единицы техники.