Планируйте время заранее. Как ПМЭФ-2023 изменит движение транспорта в Петербурге

XXVI Петербургский международный экономический форум, который пройдет в Петербурге с 14 по 17 июня, и приуроченные к нему мероприятия внесут изменения в движение транспорта как в центре, так и на юге города — в частности, на КАД, ЗСД и возле аэропорта Пулково. «Фонтанка» собрала известные ограничения.

Уже с полуночи 13 июня и до 23:59 17 июня сузили проезжую часть на участках Исаакиевской площади, набережной Мойки, Вознесенского и Владимирского проспектов, Театральной площади, площади Островского, улиц Марата и Декабристов, Михайловской, Малой Морской, 6-й Советской, Почтамтской, Гончарной улиц и ряда других. Подробнее читайте здесь . Там же до окончания ограничений запрещено парковаться.

С полуночи 14 июня начнут перекрывать улицы для проведения легкоатлетического забега #МыВместе в рамках ПМЭФ. Часть Адмиралтейского проспекта в сторону Дворцовой будет закрыта до конца 14 июня, а в обратном направлении — до 7 часов утра 16 июня. Одновременно будет перекрыт проезд вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей.

Основные перекрытия будут действовать с 05:00 по 07:00 15 июня . В том числе закроют Невский и Адмиралтейский проспекты, Дворцовую, Адмиралтейскую и Английскую набережные, набережные Мойки и канала Грибоедова, Миллионную, Большую Конюшенную, Большую и Малую Морские улицы, Гороховую улицу, Конногвардейский бульвар, Дворцовый мост, Исаакиевскую площадь. Подробный список перекрытий, а также ограничений парковки из-за забега смотрите здесь . Вместе с ними изменят и маршруты ряда автобусов и троллейбусов.

SUP-завтрак и презентация обновленного туристского портала Visit Petersburg, также приуроченные к ПМЭФ, с 00:00 16 июня до 23:59 17 июня перекроют движение по набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки. С полуночи 15 июня до 23:59 16 июня там будет запрещено парковаться.

Аэропорт «Пулково»

До 23:59 17 июня сужена проезжая часть на дороге в аэропорт и участке Стартовой улицы от Быковской улицы до Внуковской улицы. Перекрыты участки Домодедовской улицы от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улицы от дома 2 до Домодедовской. На ряде улиц в этом районе тоже запрещена парковка.

В аэропорту также ожидают рост пассажиропотока во время проведения форума. Пассажиров с 14 по 17 июня просят приезжать в Пулково заблаговременно и по возможности пользоваться онлайн-регистрацией.

Также стоит иметь в виду, что до 18 июня автобус № 13А не заезжает к аэропорту Пулково-2 , а остановка «Внуковская улица» на маршруте отменена в обоих направлениях.

КАД

С 14 по 17 июня на участке КАД между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе введен запрет на движение грузовиков массой более 3,5 тонны. Контролировать это будут экипажи ГИБДД.