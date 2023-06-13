Планируйте время заранее. Как ПМЭФ-2023 изменит движение транспорта в Петербурге

Центр Петербурга
Уже с полуночи 13 июня и до 23:59 17 июня сузили проезжую часть на участках Исаакиевской площади, набережной Мойки, Вознесенского и Владимирского проспектов, Театральной площади, площади Островского, улиц Марата и Декабристов, Михайловской, Малой Морской,
С полуночи 14 июня начнут перекрывать улицы для проведения легкоатлетического забега #МыВместе в рамках ПМЭФ. Часть Адмиралтейского проспекта в сторону Дворцовой будет закрыта до конца 14 июня, а в обратном направлении — до 7 часов утра 16 июня. Одновременно будет перекрыт проезд вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей.
Основные перекрытия будут действовать с 05:00 по 07:00 15 июня. В том числе закроют Невский и Адмиралтейский проспекты, Дворцовую, Адмиралтейскую и Английскую набережные, набережные Мойки и канала Грибоедова, Миллионную, Большую Конюшенную, Большую и Малую Морские улицы, Гороховую улицу, Конногвардейский бульвар, Дворцовый мост, Исаакиевскую площадь. Подробный список перекрытий, а также ограничений парковки из-за забега смотрите здесь. Вместе с ними изменят и маршруты ряда автобусов и троллейбусов.
Аэропорт «Пулково»
До 23:59 17 июня сужена проезжая часть на дороге в аэропорт и участке Стартовой улицы от Быковской улицы до Внуковской улицы. Перекрыты участки Домодедовской улицы от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улицы от
В аэропорту также ожидают рост пассажиропотока во время проведения форума. Пассажиров с 14 по 17 июня просят приезжать в Пулково заблаговременно и по возможности пользоваться онлайн-регистрацией.
Также стоит иметь в виду, что до 18 июня автобус
КАД
С 14 по 17 июня на участке КАД между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе введен запрет на движение грузовиков массой более 3,5 тонны. Контролировать это будут экипажи ГИБДД.
ЗСД
На Западном скоростном диаметре Петербурга с 14 по 17 июня могут вводить кратковременные ограничения движения в связи с проездом транспорта участников и гостей форума.