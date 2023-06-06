ПМЭФ перекроет Петербургское шоссе и сузит дорогу в аэропорт и улицы в центре

С 14 по 17 июня в Петербурге пройдет XXVI Петербургский международный экономический форум. Во время его проведения и перед ним в городе введут ограничения движения транспорта и парковки.



В четверг, 8 июня, в Пушкинском районе Петербурга протестируют транспортную инфраструктуру в зоне проведения основных мероприятий форума, сообщает 6 июня пресс-служба районной администрации. С 12:00 до 16:00 для проезда закроют участок Петербургского шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта.

Помимо этого с 8:00 8 июня до 23:59 17 июня будет запрещено парковаться на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, на Стартовой улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы, на Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и на Внуковской улице, сообщает комитет по транспорту.