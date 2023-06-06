ПМЭФ перекроет Петербургское шоссе и сузит дорогу в аэропорт и улицы в центре

С 14 по 17 июня в Петербурге пройдет XXVI Петербургский международный экономический форум. Во время его проведения и перед ним в городе введут ограничения движения транспорта и парковки.
В четверг, 8 июня, в Пушкинском районе Петербурга протестируют транспортную инфраструктуру в зоне проведения основных мероприятий форума, сообщает 6 июня пресс-служба районной администрации. С 12:00 до 16:00 для проезда закроют участок Петербургского шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта.
Помимо этого с 8:00 8 июня до 23:59 17 июня будет запрещено парковаться на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, на Стартовой улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы, на Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и на Внуковской улице, сообщает комитет по транспорту.
С 8:00 12 июня до 23:59 17 июня сузят проезжую часть на дороге в аэропорт, а с 8:00 9 июня до 23:59 17 июня — на участке Стартовой улицы от Быковской улицы до Внуковской улицы. На этот же период перекроют движение по Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улице от дома 2 до Домодедовской улицы.
С 00:00 13 июня до 23:59 17 июня сузят проезжую часть на:
- Исаакиевской площади, вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- в переулке Антоненко, вдоль дома 2;
- четной стороне набережной Мойки, вдоль дома 2 по переулку Антоненко и дома 24 по набережной Мойки до Певческого моста;
- нечетной стороне набережной Мойки, от дома 97 до дома 99;
- Михайловской улице вдоль дома 1/7;
- Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской улицы и вдоль дома 6 по Вознесенскому;
- Владимирском проспекте от Стремянной улицы до дома 2/49 по Владимирскому;
- Малой Морской улице вдоль дома 7–9 по Невскому проспекту и вдоль дома 14 по Малой Морской;
- 6-й Советской улице, вдоль дома 12;
- улице Чайковского от дома 15 по Чайковского до дома 5/19 по Литейному проспекту;
- улице Марата, вдоль дома 11;
- Почтамтской улице, вдоль дома 4;
- проспекте Римского-Корсакова, вдоль дома 5–7;
- Гончарной улице, вдоль дома 4;
- Галерной улице, вдоль дома 15;
- Стремянной улице, вдоль дома 8;
- Театральной площади;
- улице Декабристов от Минского переулка до набережной Крюкова канала;
- площади Островского вдоль Екатерининского сквера.
Также с 00:00 12 июня до 23:59 17 июня запретят остановку транспорта еще и на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту, в переулке Антоненко вдоль дома 2 по переулку Антоненко, на четной стороне набережной Мойки вдоль дома 2 по переулку Антоненко и от дома 24 по набережной Мойки до Певческого моста, нечетной стороне набережной Мойки от дома 97 до дома 99, Михайловской улице вдоль дома 1/7 по Михайловской, Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы и вдоль дома 6 по Вознесенскому, Владимирском проспекте от Стремянной улицы до дома 2/49 по Владимирскому проспекту, Малой Морской улице вдоль дома 7–9 по Невскому проспекту и вдоль дома 14 по Малой Морской, 6-й Советской улице вдоль дома 12, улице Чайковского вдоль дома 17, улице Марата вдоль дома 11, Почтамтской улице вдоль дома 4, проспекте Римского-Корсакова вдоль дома 5–7, Гончарной улице вдоль дома 4, Галерной улице вдоль дома 15, Театральной площади и площади Островского вдоль Екатерининского сквера.