Тяжелые грузовики четыре дня не будут пускать на южный участок КАД

На кольцевой автодороге Петербурга временно ограничат движение грузового транспорта в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Для тяжелых грузовиков закроют 34-километровый участок на юге КАД.
С 14 по 17 июня на участке с 60-го по 94-й километр КАД, между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе будет запрещено движение грузовиков массой более 3,5 тонн, сообщает 9 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение на кольцевой будут регулировать экипажи ГИБДД.
Аналогичные ограничения введут на этом участке и в конце июля — во время проведения саммита Россия — Африка.
Помимо этого, в связи с подготовкой и проведением ПМЭФ в Петербурге перекроют движение, сузят проезжую часть и запретят парковку на ряде улиц. Часть парковочных ограничений вступила в силу уже 8 июня. Проезжую часть сузят в том числе на дороге в аэропорт Пулково. Пассажиров просят учитывать это при расчете времени поездки и выезжать на самолет заранее.