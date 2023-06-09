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    Тяжелые грузовики четыре дня не будут пускать на южный участок КАД

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    3 комментария
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На кольцевой автодороге Петербурга временно ограничат движение грузового транспорта в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. Для тяжелых грузовиков закроют 34-километровый участок на юге КАД.

    С 14 по 17 июня на участке с 60-го по 94-й километр КАД, между развязками с Софийской улицей и Ропшинским шоссе будет запрещено движение грузовиков массой более 3,5 тонн, сообщает 9 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение на кольцевой будут регулировать экипажи ГИБДД.

    Аналогичные ограничения введут на этом участке и в конце июля — во время проведения саммита Россия — Африка.

    Помимо этого, в связи с подготовкой и проведением ПМЭФ в Петербурге перекроют движение, сузят проезжую часть и запретят парковку на ряде улиц. Часть парковочных ограничений вступила в силу уже 8 июня. Проезжую часть сузят в том числе на дороге в аэропорт Пулково. Пассажиров просят учитывать это при расчете времени поездки и выезжать на самолет заранее.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 3

    Guddd-Head09 Июн 2023 в 13:31
    Бояцца?)
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