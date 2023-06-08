В Пулково просят пассажиров приезжать в аэропорт заранее из-за ПМЭФ и праздников

Из-за длинных праздничных выходных по случаю Дня России и ограничений, вводимых из-за проведения Петербургского международного экономического форума, время проезда по дороге в аэропорт Пулково или из него в город может увеличиться. Пассажиров просят учитывать это и выезжать заранее.
«Просим пассажиров приезжать в аэропорт заранее и при возможности пользоваться услугой онлайн-регистрации. Это сократит время прохождения предполетных формальностей», — отмечают 8 июня в пресс-службе оператора «Воздушные ворота Северной столицы».
Напомним, что в связи с проведением ПМЭФ с 8:00 12 июня до 23:59 17 июня на дороге в аэропорт Пулково сузят проезжую часть. Сегодня, 8 июня, с 12:00 до 16:00 также перекроют участок Петербургского шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта. А с 8:00 9 июня до 23:59 17 июня для проезда закроют Стартовую улицу от Быковской улицы до Внуковской улицы. На ряде улиц будут запрещать парковку, а с 13 по 17 июня сузят проезжую часть на нескольких десятках улиц в центре Петербурга. Подробнее об ограничениях читайте здесь.
Помимо этого, с 9 по 18 июня автобус