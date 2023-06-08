В Пулково просят пассажиров приезжать в аэропорт заранее из-за ПМЭФ и праздников

Из-за длинных праздничных выходных по случаю Дня России и ограничений, вводимых из-за проведения Петербургского международного экономического форума, время проезда по дороге в аэропорт Пулково или из него в город может увеличиться. Пассажиров просят учитывать это и выезжать заранее.



«Просим пассажиров приезжать в аэропорт заранее и при возможности пользоваться услугой онлайн-регистрации. Это сократит время прохождения предполетных формальностей», — отмечают 8 июня в пресс-службе оператора «Воздушные ворота Северной столицы».