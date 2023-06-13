Бегуны на два дня перекроют движение в центре Петербурга

В рамках Петербургского международного экономического форума в центре Петербурга пройдет легкоатлетический забег #МыВместе. Для него 14–15 июня будут перекрывать движение и менять маршруты общественного транспорта.
С 00:00 по 23:59 14 июня будет закрыто движение по Адмиралтейскому проспекту в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту, а также в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей, сообщает 13 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. А с полуночи 14 июня до 7 часов утра 16 июня — по Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Сенатской площади и в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей.
С 05:00 по 07:00 15 июня для транспорта закроют:
- Сенатскую площадь;
- Адмиралтейскую набережную;
- Дворцовую набережную от Дворцового моста до Суворовской площади;
- Суворовскую площадь от Дворцовой набережной вдоль дома к Миллионной улице;
- Миллионную улицу от Суворовской площади до Мраморного переулка;
- Мраморный переулок от Миллионной улицы до Дворцовой набережной;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Большую Конюшенную улицу от Волынского переулка к Невскому проспекту;
- набережную Мойки от Певческого проезда и от Гороховой улицы к Невскому проспекту;
- Большую Морскую улицу от Вознесенского до Невского проспекта;
- Гороховую улицу от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
- Царицынский проезд;
- Ново-Конюшенный мост;
- набережную канала Грибоедова от Конюшенной площади к Невскому проспекту;
- Невский проспект от набережной канала Грибоедова до Адмиралтейского проспекта и от Садовой улицы к набережной канала Грибоедова;
- Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Адмиралтейский проспект;
- Вознесенский проспект от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту;
- Большую Морскую улицу от Вознесенского проспекта к Исаакиевской площади;
- Исаакиевскую площадь от Большой Морской улицы к Малой Морской улице;
- Дворцовый мост;
- Дворцовый проезд;
2-йСадовый мост;
- Ново-Конюшенный мост;
- Английскую набережную от Сенатской площади до Замятина переулка;
- Конногвардейский бульвар от Почтамтского переулка до Сенатской площади и от
дома 3по Конногвардейскому до Сенатской площади.
Также будет запрещено парковаться:
- 14 июня — на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и обратно и в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей;
- 15 июня — на Сенатской площади между четной и нечетной сторонами Конногвардейского бульвара, Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской площади, Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до Дворцового моста, Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице, Миллионной улице от Суворовской площади до проезда вдоль Марсова поля, в проезде вдоль Марсова поля, Царицынском проезде, на Ново-Конюшенном мосту, набережной канала Грибоедова от
дома 5до Невского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы и Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.
В связи с перекрытиями до 24:00 14 июня также изменена трасса автобуса