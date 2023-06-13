Бегуны на два дня перекроют движение в центре Петербурга

В рамках Петербургского международного экономического форума в центре Петербурга пройдет легкоатлетический забег #МыВместе. Для него 14–15 июня будут перекрывать движение и менять маршруты общественного транспорта.



С 00:00 по 23:59 14 июня будет закрыто движение по Адмиралтейскому проспекту в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту, а также в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей, сообщает 13 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. А с полуночи 14 июня до 7 часов утра 16 июня — по Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Сенатской площади и в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей.