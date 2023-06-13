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    Бегуны на два дня перекроют движение в центре Петербурга

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    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    В рамках Петербургского международного экономического форума в центре Петербурга пройдет легкоатлетический забег #МыВместе. Для него 14–15 июня будут перекрывать движение и менять маршруты общественного транспорта.

    С 00:00 по 23:59 14 июня будет закрыто движение по Адмиралтейскому проспекту в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту, а также в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей, сообщает 13 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. А с полуночи 14 июня до 7 часов утра 16 июня — по Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Сенатской площади и в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей.

    С 05:00 по 07:00 15 июня для транспорта закроют:

    • Сенатскую площадь;
    • Адмиралтейскую набережную;
    • Дворцовую набережную от Дворцового моста до Суворовской площади;
    • Суворовскую площадь от Дворцовой набережной вдоль дома к Миллионной улице;
    • Миллионную улицу от Суворовской площади до Мраморного переулка;
    • Мраморный переулок от Миллионной улицы до Дворцовой набережной;
    • проезд вдоль Марсова поля;
    • Большую Конюшенную улицу от Волынского переулка к Невскому проспекту;
    • набережную Мойки от Певческого проезда и от Гороховой улицы к Невскому проспекту;
    • Большую Морскую улицу от Вознесенского до Невского проспекта;
    • Гороховую улицу от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
    • Царицынский проезд;
    • Ново-Конюшенный мост;
    • набережную канала Грибоедова от Конюшенной площади к Невскому проспекту;
    • Невский проспект от набережной канала Грибоедова до Адмиралтейского проспекта и от Садовой улицы к набережной канала Грибоедова;
    • Малую Морскую улицу от Невского проспекта до Гороховой улицы;
    • Адмиралтейский проспект;
    • Вознесенский проспект от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту;
    • Большую Морскую улицу от Вознесенского проспекта к Исаакиевской площади;
    • Исаакиевскую площадь от Большой Морской улицы к Малой Морской улице;
    • Дворцовый мост;
    • Дворцовый проезд;
    • 2-й Садовый мост;
    • Ново-Конюшенный мост;
    • Английскую набережную от Сенатской площади до Замятина переулка;
    • Конногвардейский бульвар от Почтамтского переулка до Сенатской площади и от дома 3 по Конногвардейскому до Сенатской площади.

    Также будет запрещено парковаться:

    • 14 июня — на Адмиралтейском проспекте от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту и обратно и в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улицей;
    • 15 июня — на Сенатской площади между четной и нечетной сторонами Конногвардейского бульвара, Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда к Сенатской площади, Дворцовой набережной от Эрмитажного моста до Дворцового моста, Суворовской площади от Дворцовой набережной к Миллионной улице, Миллионной улице от Суворовской площади до проезда вдоль Марсова поля, в проезде вдоль Марсова поля, Царицынском проезде, на Ново-Конюшенном мосту, набережной канала Грибоедова от дома 5 до Невского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы и Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.

    В связи с перекрытиями до 24:00 14 июня также изменена трасса автобуса № 2. От конечной остановки «Проспект Маршала Жукова» он идет по действующей трассе до Конногвардейского бульвара, затем по бульвару, Исаакиевской площади, Большой Морской улице, Невскому проспекту и Малой Морской улице до конечной остановки «Метро "Адмиралтейская"». Обратно автобус следует по действующей трассе. А 15 июня с 5 до 7 часов утра по измененным трассам поедут автобусы № 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71 и 191 и троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Подробнее о том, по каким маршрутам они будут следовать, можно узнать на сайте «Организатора перевозок».

    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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