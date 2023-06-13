ЗСД предупреждает: во время ПМЭФ возможны ограничения

Во время проведения ПМЭФ с 14 по 17 июня на Западном скоростном диаметре Петербурга могут временно ограничивать движение для проезда транспорта участников форума. Об этом 13 июня предупреждает «Магистраль Северной столицы».



«В ходе проведения ПМЭФ-2023 прогнозируется существенная востребованность ЗСД автотранспортом участников и гостей события, в том числе специальными транспортными средствами. В связи с этим возможны кратковременные ограничения движения на участках магистрали», — говорится в сообщении.

Профильные госорганы вводят ограничения на время прохождения организованных колонн и снимают их сразу, как те проезжают. Водителей просят учитывать это при выборе маршрута и следить за дорожной обстановкой по навигационным сервисам и табло переменной информации.