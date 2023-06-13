    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    767мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.64eur89.01

    ЗСД предупреждает: во время ПМЭФ возможны ограничения

    2357
    3 комментария

    Во время проведения ПМЭФ с 14 по 17 июня на Западном скоростном диаметре Петербурга могут временно ограничивать движение для проезда транспорта участников форума. Об этом 13 июня предупреждает «Магистраль Северной столицы».

    «В ходе проведения ПМЭФ-2023 прогнозируется существенная востребованность ЗСД автотранспортом участников и гостей события, в том числе специальными транспортными средствами. В связи с этим возможны кратковременные ограничения движения на участках магистрали», — говорится в сообщении.

    Профильные госорганы вводят ограничения на время прохождения организованных колонн и снимают их сразу, как те проезжают. Водителей просят учитывать это при выборе маршрута и следить за дорожной обстановкой по навигационным сервисам и табло переменной информации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЗСДОграничения движения транспортаПМЭФ-2023
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close