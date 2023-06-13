Дорожные работы перекроют въезды на ЗСД на севере Петербурга

На Западном скоростном диаметре Петербурга в середине июня пройдут плановые работы по восстановлению дорожного покрытия на развязке с трассой «Скандинавия». Для ремонта будут перекрывать два въезда.



С 12:00 14 июня до 7:00 16 июня закроют заезд на ЗСД с Зеленогорского шоссе, а до 7:00 17 июня — въезд на магистраль с трассы с Е-18 «Скандинавия», сообщает 13 июня пресс-служба «Магистрали северной столицы». Заехать на ЗСД можно будет через разворот на Зеленогорском шоссе.