На днях в одной из екатеринбургских школ пятиклассникам на лето задали прочитать «Барышню-крестьянку» Некрасова — именно так было написано в листочке с заданиями. Мы взглянули на эту несправедливость и решили разобраться — а помните ли вы сами, кто написал известные (и не очень) произведения из школьной программы? Принесли вам 10 вопросов по этому поводу. Только ничего (и никого) не перепутайте!
Это Пушкин или Некрасов? Отгадайте, кто написал 10 произведений из школьной программы
Читайте внимательно и ничего не перепутайте!
12 июня 2023, 18:25
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А вы точно читали книги школьной программы? Есть повод взяться за них (если это вам нужно)!
Похоже, книги школьной программы не сильно вам близки.
Неплохой результат! Школьная программа — явно не ваш фаворит в литературе, но некоторые вещи оттуда помните.
Сразу видно, что книги школьной программы вы любили — просто кое-что позабылось.
Вы самый прилежный ученик в этом классе! Читали все книги школьной программы и для души еще наверняка успевали!