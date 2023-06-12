Это Пушкин или Некрасов? Отгадайте, кто написал 10 произведений из школьной программы

На днях в одной из екатеринбургских школ пятиклассникам на лето задали прочитать «Барышню-крестьянку» Некрасова — именно так было написано в листочке с заданиями. Мы взглянули на эту несправедливость и решили разобраться — а помните ли вы сами, кто написал известные (и не очень) произведения из школьной программы? Принесли вам 10 вопросов по этому поводу. Только ничего (и никого) не перепутайте!