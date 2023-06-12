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    Это Пушкин или Некрасов? Отгадайте, кто написал 10 произведений из школьной программы

    Читайте внимательно и ничего не перепутайте!

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    Пришла пора вспомнить школьные времена!
    Пришла пора вспомнить школьные времена!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    На днях в одной из екатеринбургских школ пятиклассникам на лето задали прочитать «Барышню-крестьянку» Некрасова — именно так было написано в листочке с заданиями. Мы взглянули на эту несправедливость и решили разобраться — а помните ли вы сами, кто написал известные (и не очень) произведения из школьной программы? Принесли вам 10 вопросов по этому поводу. Только ничего (и никого) не перепутайте!

    Так все-таки кто автор «Барышни-крестьянки»?

    С шутками покончено, переходим к серьезным вопросам. Кто написал повесть «Наталья, боярская дочь»?

    А какое из этих произведений об Иване Грозном написал Михаил Лермонтов?

    Кто из писателей-натуралистов написал рассказ «Синий лапоть»?

    Кто написал рассказ «Мальчик у Христа на елке»?

    Замечательный рассказ есть в школьной программе шестиклассников — «Чудесный доктор»... А вот кто его автор?

    Проверим, как хорошо вы читали произведения Виктора Астафьева в школе. Что из нижеперечисленного написал именно он?

    На лето по школьной программе задают читать не только объемные произведения, но и стихотворения. Например, кто написал вот это — «Проводила друга до передней...»?

    Завершим парой вопросов со звездочкой для истинных ценителей школьной программы. Какое из этих произведений написал Радий Погодин?

    И как без зарубежной литературы напоследок! Кто написал «Вильгельма Телля»?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это Пушкин или Некрасов? Отгадайте, кто написал 10 произведений из школьной программы

    А вы точно читали книги школьной программы? Есть повод взяться за них (если это вам нужно)!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это Пушкин или Некрасов? Отгадайте, кто написал 10 произведений из школьной программы

    Похоже, книги школьной программы не сильно вам близки.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это Пушкин или Некрасов? Отгадайте, кто написал 10 произведений из школьной программы

    Неплохой результат! Школьная программа — явно не ваш фаворит в литературе, но некоторые вещи оттуда помните.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это Пушкин или Некрасов? Отгадайте, кто написал 10 произведений из школьной программы

    Сразу видно, что книги школьной программы вы любили — просто кое-что позабылось.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это Пушкин или Некрасов? Отгадайте, кто написал 10 произведений из школьной программы

    Вы самый прилежный ученик в этом классе! Читали все книги школьной программы и для души еще наверняка успевали!

    Поделитесь результатом

    Пришла пора вспомнить школьные времена!
    Пришла пора вспомнить школьные времена!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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