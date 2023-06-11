Съезд с Парашютной улицы на КАД перекроют на четыре часа

Монтажные работы в ночь с 11 на 12 июня перекроют один из съездов на севере кольцевой автодороги Петербурга. Над проезжей частью будут таскать блоки весом около тонны.



С 01:00 до 05:00 12 июня будет полностью перекрыто движение по съезду № 1 на развязке КАД с Парашютной улицей, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Речь идет о съезде с Парашютной на внешнее кольцо КАД на 12-м километре кольцевой.