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    Съезд с Парашютной улицы на КАД перекроют на четыре часа

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Монтажные работы в ночь с 11 на 12 июня перекроют один из съездов на севере кольцевой автодороги Петербурга. Над проезжей частью будут таскать блоки весом около тонны.

    С 01:00 до 05:00 12 июня будет полностью перекрыто движение по съезду № 1 на развязке КАД с Парашютной улицей, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Речь идет о съезде с Парашютной на внешнее кольцо КАД на 12-м километре кольцевой.

    На развязке продолжают строить примыкание проектируемой дороги к аэродрому Левашово. Теперь там предстоит монтировать карнизные блоки длиной до 6 метров и весом около 1 тонны. Работы будут проходить непосредственно над съездом, для подъема блоков пригонят кран грузоподъемностью 35 тонн. Монтаж выполнит АО «АБЗ-Дорстрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДПерекрытия движения
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