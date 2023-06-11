Съезд с Парашютной улицы на КАД перекроют на четыре часа

Монтажные работы в ночь с 11 на 12 июня перекроют один из съездов на севере кольцевой автодороги Петербурга. Над проезжей частью будут таскать блоки весом около тонны.
С 01:00 до 05:00 12 июня будет полностью перекрыто движение по съезду
На развязке продолжают строить примыкание проектируемой дороги к аэродрому Левашово. Теперь там предстоит монтировать карнизные блоки длиной до 6 метров и весом около 1 тонны. Работы будут проходить непосредственно над съездом, для подъема блоков пригонят кран грузоподъемностью 35 тонн. Монтаж выполнит АО «АБЗ-Дорстрой».