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    Производитель туалетной бумаги Zewa уходит из России

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    Шведский производитель туалетной бумаги Zewa, прокладок Libresse и подгузников Libero прекращает деятельность в России и продает свой бизнес российскому покупателю. Сделка будет завершена до конца второго квартала 2023 года. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила пресс-служба производителя товаров для гигиены и здоровья Essity.

    Компания начала покидать российский рынок в апреле 2022 года. За прошлый год предприятие списало российских активов на сумму в 1,7 млрд шведских крон.

    «В 2022 году чистые продажи Essity в России составили примерно 2 % от общего объема чистых продаж группы», — сказано в публикации компании.

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