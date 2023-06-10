Производитель туалетной бумаги Zewa уходит из России

Шведский производитель туалетной бумаги Zewa, прокладок Libresse и подгузников Libero прекращает деятельность в России и продает свой бизнес российскому покупателю. Сделка будет завершена до конца второго квартала 2023 года. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила пресс-служба производителя товаров для гигиены и здоровья Essity.

Компания начала покидать российский рынок в апреле 2022 года. За прошлый год предприятие списало российских активов на сумму в 1,7 млрд шведских крон.

«В 2022 году чистые продажи Essity в России составили примерно 2 % от общего объема чистых продаж группы», — сказано в публикации компании.