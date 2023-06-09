Луначарского, Ленинский, Софийская. Новые ограничения ждут восемь районов Петербурга

С 11 по 14 июня из-за различных работ стартуют новые перекрытия и ограничения движения в восьми районах Петербурга. На Ленинском проспекте, например, водителей потеснят до середины августа, а в Мошковом переулке в центре — до следующей весны.

Центральный район С 13 по 27 июня ограничат движение на перекрестке Владимирского проспекта и Стремянной улицы, сообщает 9 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут устанавливать светофор.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 14 июня 2023 года по 27 апреля 2024 года из-за размещения фасадных лесов ограничат проезд по Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы. Объехать участок можно будет по Дворцовой набережной, Мраморному переулку и Миллионной улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 14 по 28 июня будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Марата у дома 5 по Звенигородской улице. Там стартует второй этап работ по прокладке газопровода на участках от Звенигородской улицы до Социалистической улицы и до Подъездного переулка.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район Из-за реконструкции инженерных сетей с 12 по 21 июня ограничат проезд по проспекту Луначарского от улицы Руднева до проспекта Художников.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На проспекте Пархоменко продолжают ремонтировать дорогу от проспекта Энгельса до 2-го Муринского проспекта, в связи с чем с 14 по 17 июня перекроют движение по проспекту Пархоменко от Болотной улицы до Институтского проспекта, а с 14 по 20 июня — по Болотной улице в направлении от 2-го Муринского проспекта к проспекту Пархоменко. Объезд предусмотрен по проспекту Пархоменко, 2-му Муринскому и Институтскому проспектам, Новороссийской и Политехнической улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красногвардейский район С 12 по 18 июня ограничат движение транспорта по улице Коммуны у проспекта Ударников. Там начинается реконструкция инженерных сетей. Работы продлятся до 15 июля.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Красносельский район Из-за ремонта дорожного покрытия на Ленинском проспекте с 14 по 21 июня закроют движение по участку от проспекта Героев до улицы Доблести. Объехать его можно будет по проспекту Героев, улицам Маршала Казакова, Доблести и Маршала Захарова. Также с 14 июня по 17 августа ограничат проезд по участку Ленинского от улицы Доблести до улицы Десантников. Кроме того, напомним, что до 15 июля ограничено движение по Ленинскому от проспекта Героев до проспекта Маршала Жукова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Невский район С 14 по 18 июня ограничат проезд по улице Седова от площади Бехтерева до улицы Дудко. Там тоже ремонтируют дорожное покрытие.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петродворцовый район

В Стрельне будут прокладывать инженерные сети. В связи с этим с 13 по 22 июня ограничат движение у дома 8 по Красной улице от улицы Энгельса до улицы Мира. Объезд предусмотрен по улице Энгельса, Волхонскому шоссе и улице Мира.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Приморский район С 11 по 13 июня из-за дорожного ремонта перекроют проезд по Петровской аллее от Лахтинского проспекта до Соловьиной улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Пушкинский район С 14 июня по 5 июля ограничат движение транспорта по Софийской улице от улицы Труда до съезда на КАД. На участке от Колпинского шоссе до дома 107 по Софийской ремонтируют бортовой камень.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



